Gaesa: El Imperio Oculto de la Élite Cubana que Maneja Miles de Millones

El Imperio Oculto de Gaesa: ¿La Sombra de la Crisis Cubana?

Mientras los cubanos enfrentan una severa crisis económica, un poderoso conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas de la isla gestiona en la penumbra miles de millones de dólares.

Gaesa (Grupo de Administración Empresarial S.A.) es un holding sin transparencia, cuyo impacto en la economía cubana es tan significativo como inquietante.

Un Enigma Empresarial Sin Transparencia

Gaesa no cuenta con página web, ni dirección de contacto oficial. Sus movimientos financieros son totalmente opacos, ya que no publica balances ni permite auditorías por parte de organismos estatales. Este conglomerado, fundado en los años 90, se forjó para manejar el comercio en divisas en respuesta a la crisis tras la caída de la Unión Soviética.

Un Imperio que Absorbe Recursos

Con activos que superan los US$17.900 millones, Gaesa domina sectores clave como el turismo y el comercio exterior. A pesar de las penurias económicas que atraviesa la mayoría de los cubanos, este holding sigue acumulando riquezas. Contrariamente, casi el 90% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras el conglomerado se queda con los ingresos de sectores económicos altamente rentables.

La Estructura de Gaesa

Durante años, la dirección del conglomerado estuvo a cargo de Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, un exyerno de Raúl Castro. Tras su fallecimiento en 2022, Ania Guillermina Lastres asumió el liderazgo, pero su verdadero poder sigue siendo cuestionado. Expertos indican que la estructura de Gaesa es altamente hermética, con alrededor de 15 individuos dirigiendo las operaciones, mientras que las verdaderas identidades de los propietarios permanecen en secreto.

Dónde Está el Dinero

Las recientes filtraciones indican que Gaesa controla un ingente caudal de activos líquidos y genera beneficios multimillonarios. Este entramado financiero utiliza tácticas para evitar el escrutinio y diversifica sus inversiones para eludir sanciones internacionales. Se estima que el conglomerado no sólo actúa como una fuerza económica dentro de Cuba, sino que también gestiona recursos paralelos a las reservas internacionales del país, lo que provoca aún más incertidumbre sobre su verdadero alcance y destino.

El Efecto de Gaesa en la Crisis Cubana

Con transacciones que podrían representar hasta el 40% del PIB, el peso de este conglomerado es colosal. Mientras Cuba se debate en una crisis prolongada, los beneficios de Gaesa parecen desconectados de las reales necesidades de la población. La inversión se concentra en el sector turístico, ignorando industrias clave como la agricultura y la energía, lo que contribuye a la crisis alimentaria y energética que enfrenta el país.