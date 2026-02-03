De la Pobreza a la Riqueza: Un Viaje Entre Sabores

La disputa entre el jefe de Gobierno porteño y el dirigente social se intensifica tras revelaciones sobre beneficiarios ficticios en programas de ayuda estatal. La situación ha desatado un intercambio de acusaciones en el ámbito digital.

Jorge Macri y Juan Grabois han llevado su enfrentamiento a las redes sociales luego de que el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires detectara que más de 400 personas fallecidas figuraban como beneficiarias de asistencia mediante comedores.

Acusaciones cruzadas sobre corrupción y desvío de fondos

La controversia comenzó cuando Macri denunció los hallazgos, afirmando: “Comedores fantasma y cadáveres registrados como beneficiarios. El negocio de la pobreza tiene nombre: Juan Grabois. En la ciudad se han terminado los engaños. Denuncia en curso.”

La respuesta de Grabois: críticas a la administración

Poco después, Grabois no tardó en responder con mensajes dirigidos a aquellos que criticó como “que se levantaron con ganas de decir tonterías”, incluyendo a Macri y a la ministra Sandra Pettovello.

El diputado de Fuerza Patria se refirió a Pettovello como una “señora repugnante y mentirosa”, cuestionando la falta de cumplimiento de una promesa relacionada con un centro para hipoacúsicos en el Instituto Perón.

En cuanto a Macri, Grabois lo tildó de “resentido corrupto de Vicente López”, sugiriendo que estaba “un poco obsesionado” con demostrar fuerza ante la popularidad de Javier Milei en el espectro político.

Irregularidades reveladas por la investigación

Los datos provienen de una fiscalización exhaustiva en más de 500 comedores bajo la supervisión del Gobierno porteño. Dicha revisión reveló que 454 fallecidos continuaban recibiendo ayuda alimentaria, así como personas con propiedades y otros con ingresos mensuales de hasta 5 millones de pesos.

El impacto de las acusaciones

Tras los intercambios, Macri volvió a hacer uso de las redes para resaltar que “lo único trucho son los listados con fallecidos que eran usados para apropiarse de la comida de los pobres. Se te terminaron los engaños.” Acompañó su mensaje con un toque irónico, mencionando su preferencia por un salame de Tandil, insinuando que no ofende quien quiere sino quien puede.

Medidas del Gobierno porteño

El Gobierno ya ha suspendido más de 5.000 raciones que no pudieron ser justificadas y en diciembre del año anterior cerró 40 comedores “fantasma” que no cumplían con la entrega de alimentos a sus supuestos beneficiarios.

Conflictos previos entre Macri y Grabois

Este no es el primer enfrentamiento entre ambos. A principios de año, tras el desalojo de un predio ocupado en Parque Avellaneda, Grabois llamó a Macri “Macri de segunda marca”, mientras que el jefe de Gobierno se refirió a los usurpadores como personas sin lugar en la ciudad.