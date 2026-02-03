Pedro Lines: Conoce al Nuevo Director del INDEC tras la Renuncia de Marco Lavagna

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha nombrado a Pedro Lines como el nuevo director del INDEC, en medio de cambios significativos en la estructura del organismo estadístico argentino.

Nombramiento de Pedro Lines como Director del INDEC

El Ministerio de Economía destaca que el perfil técnico de Lines garantizará la estabilidad institucional y la continuidad de las operaciones estadísticas del INDEC. «Aseguramos la integridad de nuestro calendario de divulgación anual», reza el comunicado oficial.

Perfil Académico y Profesional de Pedro Lines

Pedro Lines es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con un Máster en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos. Actualmente, está ampliando su formación con una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Experiencia en el INDEC

Antes de su nombramiento, Lines desempeñó funciones como director técnico del INDEC desde 2018, donde estuvo involucrado en la recopilación de datos y mejoras en las estadísticas. También ocupó el cargo de director nacional de Cuentas Internacionales entre 2016 y 2018, y trabajó en el Ministerio de Planeamiento y Estadísticas del gobierno de Qatar como experto en Cuentas Nacionales.

Contribuciones Anteriores y Fortalezas

Lines tiene una rica trayectoria en el análisis y producción de estadísticas que van desde las estimaciones de Formación Bruta de Capital hasta la elaboración de matrices Insumo-Producto. Ha sido consultor para distintas entidades gubernamentales y ha contribuido al desarrollo de modelos macroeconómicos y estadísticos.

Renuncia de Marco Lavagna: Contexto y Reacciones

Marco Lavagna presentó su renuncia al INDEC el 2 de febrero, resaltando un periodo de «seis años de intenso trabajo y desafíos» en su carta a los empleados del organismo. Expresó su deseo de emprender nuevos proyectos, pero también reconoció que quedan iniciativas pendientes.

Preocupaciones por la Independencia del INDEC

La renuncia de Lavagna ha suscitado inquietudes entre los miembros de ATE. Rodolfo Aguiar, Secretario General, advirtió sobre posibles manipulaciones en la información bajo nuevas autoridades, mientras que Raúl Llaneza, de ATE INDEC, destacó la importancia de mantener la independencia del organismo, especialmente en un periodo sensibilizado por cambios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Las reacciones alrededor de este cambio de liderazgo son significativas, subrayando la necesidad de garantizar la transparencia y credibilidad en las estadísticas del país.