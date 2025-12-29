De las tablas a la política: La amistad entre Faroni y Massa se refleja también en el fútbol

La relación entre Javier Faroni y Sergio Massa, con raíces en el ámbito cultural argentino, ha dado mucho de qué hablar. Desde su vínculo en el teatro hasta las controversias políticas, descubre cómo esta amistad ha evolucionado a lo largo de los años.

El lazo entre Javier Faroni y Sergio Massa se forjó inicialmente en el mundo del teatro, y con el tiempo se adentró en las complejidades de la política y el deporte. Sin embargo, fuentes cercanas a Massa indican que esta amistad ha sufrido un desgaste significativo.

Los inicios en el Teatro

El primer contacto entre Faroni y Massa tuvo lugar durante la gestión del último como intendente de Tigre, entre 2007 y 2011. Faroni fue elegido para la programación del Teatro Niní Marshall, un espacio significativo en el municipio, donde ambos forjaron un vínculo que trascendió lo profesional.

Un Proyecto Cultural en Tigre

El acercamiento por motivos culturales se convirtió en un trampolín para Faroni, quien, con el respaldo del Frente Renovador, intentó ampliar su influencia política en Mar del Plata. A partir de 2013, se consolidó como una figura clave para Massa en la ciudad balnearia.

Una Carrera Político-Cultural

En las elecciones legislativas de 2013, Faroni se destacó como candidato suplente en la lista de Massa, integrando un equipo que buscaba impactar en el ámbito local. Su presencia junto a figuras internacionales, como el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, dejó huella en su camino político.

Intentos de Liderazgo Municipal

Aunque a punto estuvo de postularse como intendente en General Pueyrredón en 2015, Faroni optó por convertirse en diputado provincial, cargo que ocupó hasta 2019. Su hermana, Marcela Faroni, también incursionó en la política, representando al Frente de Todos.

Últimos Vínculos y Controversias

Tras su renuncia a la dirección de Aerolíneas Argentinas en 2021, fuentes cercanas a Massa sugieren que la relación entre ambos se ha enfriado. Históricamente, esta amistad incluía visitas familiares y conexiones en la industria del entretenimiento.

Implicaciones en el Deporte y la Cultura

Además de su carrera teatral, Faroni maneja Deportick, una empresa que comercializa entradas para eventos deportivos, siendo el Club Atlético Tigre uno de sus principales aliados. Sin embargo, su relación con la AFA ha sido objeto de escrutinio tras acusaciones de desvío de fondos.

Comunicado de Faroni y Respuestas a la Crítica

Ante las recientes investigaciones sobre su empresa, Faroni emitió un comunicado defendiendo su gestión, afirmando que no hay pruebas que lo vinculen a irregularidades. En este contexto, reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normativas vigentes.