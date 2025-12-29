Trump advierte: Hamas tiene poco tiempo para desarmarse o enfrentará graves consecuencias tras diálogo con Netanyahu

Trump Advierte a Hamas: Tiempo Limite para Desarme y Nuevas Revelaciones en Plan de Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Hamas tiene un breve lapso para desarmarse completamente. Sus declaraciones surgieron tras una conferencia de prensa en Florida, donde se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Urgente Llamado al Desarme

En sus declaraciones, Trump enfatizó que si Hamas no cumple con su obligación de desarmarse, enfrentarán graves consecuencias. «No queremos eso, pero deben actuar en un período de tiempo bastante corto», aseveró.

Diálogo sobre la Paz y el Alto el Fuego

Esta reunión marca el sexto encuentro entre Trump y Netanyahu en este año. Durante las conversaciones, los líderes abordaron varios temas cruciales, incluyendo la próxima fase del alto el fuego en Gaza, la cual se espera inicie en enero. El primer acuerdo, que se implementó el 10 de octubre, puso fin a los enfrentamientos de 2023 y conllevó una suspensión de hostilidades, el retiro parcial de tropas israelíes y el intercambio de prisioneros.

Detalles del Plan de Paz de Trump

La segunda fase del plan de paz, que se articula en 20 puntos, incluye un retiro total de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme de Hamas y la creación de un comité palestino para administrar temporalmente el territorio.

Reconstrucción de Gaza en la Mira

Trump anticipó que la reconstrucción de Gaza comenzará «muy pronto», aunque no proporcionó una cronología específica ni quién asumirá la responsabilidad de estas obras. Según estimaciones de la ONU, más del 80% de las edificaciones en el enclave han sido destruidas tras más de dos años de enfrentamientos entre Israel y Hamas.

Desacuerdos sobre el Oeste Bank

En respuesta a preguntas sobre la violencia en la Ribera Occidental, Trump admitió que él y Netanyahu no están completamente de acuerdo en esos temas. Sin embargo, confía en que llegarán a un entendimiento. Recientemente, el parlamento israelí aprobó una votación preliminar a favor de anexar la Ribera Occidental, lo cual ha suscitado preocupaciones sobre la viabilidad de una solución de dos estados.

Complejidades de la Segunda Fase

Este próximo ciclo en el acuerdo de paz contempla la supervisión internacional de la reconstrucción de Gaza, liderada por un organismo conocido como el Consejo de la Paz. Se espera que los palestinos formen un comité «tecnocrático y apolítico» para gestionar los asuntos diarios bajo esta vigilancia.

Desafíos para la Implementación del Plan

Las reuniones recientes entre Trump, Netanyahu y funcionarios de Egipto, Qatar y Turquía han puesto de manifiesto varios desafíos que complican el avance hacia la segunda fase. La creación de un cuerpo de estabilización internacional sigue sin concretarse, y las diferencias en mandatos de seguridad entre EE. UU., Israel y otras naciones complican aún más el diálogo.

Hamas ha expresado su disposición a discutir la posibilidad de «congelar o almacenar» su arsenal, aunque sostiene su derecho a la resistencia armada mientras se mantenga la ocupación israelí. Un funcionario estadounidense mencionó la posibilidad de ofrecer incentivos financieros a cambio de armas, replicando un programa de recompra previamente sugerido.