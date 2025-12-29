Naufragios: Seis muertos y tres desaparecidos en búsqueda continua

Una jornada de esparcimiento se tornó en tragedia en Corrientes cuando, tras un inesperado temporal, una lancha volcó y dejó a dos personas desaparecidas.

El incidente ocurrió en un banco de arena frente a la ciudad de Corrientes, donde las condiciones climáticas cambiaron drásticamente. Los dos desaparecidos, Sergio Stortti (43) y Melissa Argañaraz (34), se encontraban a bordo de la lancha “Fortuna” cuando esta dio vuelta de campana durante una repentina tormenta.

Búsqueda Activa en el Río Paraná

Desde el pasado sábado, cuando se reportaron desaparecidos, la Prefectura Naval y varias embarcaciones particulares han estado realizando operativos de búsqueda. Hasta el momento, los esfuerzos no han logrado dar con Stortti y Argañaraz.

Un Día de Recreación que se Torna Fatal

Cientos de personas disfrutaban de un día soleado en un banco de arena a la altura del Club Boca Unidos cuando el clima cambió abruptamente. Un video registrado momentos antes del incidente muestra a Stortti y Argañaraz, así como a numerosas embarcaciones y un cielo amenazante.

Las Causas del Naufragio

La lancha “Fortuna”, que tenía una eslora de 4,60 metros y una capacidad máxima de cuatro pasajeros, llevaba a ocho personas en el momento del siniestro. Se sospecha que el exceso de ocupantes y la baja estabilidad de la embarcación fueron factores determinantes en el naufragio.

Rescate y Seguridad Abordo

Seis de los ocho ocupantes fueron rescatados rápidamente por la embarcación “La Turca”, que también estaba en la zona. Desafortunadamente, la mayoría de los pasajeros no pudieron equiparse con chalecos salvavidas debido al pánico y la confusión al intentar regresar a la costa.

Advertencias de la Prefectura Naval

Tras la tragedia, la Prefectura ha instado a la población a ser más cautelosa al navegar, especialmente en medio de los frecuentes temporales que afectan al litoral argentino. Subrayaron la necesidad de informarse sobre las condiciones meteorológicas antes de salir al río.

Un Fin de Semana de Luto en Corrientes

Este trágico episodio no fue el único reportado en la región durante el fin de semana. También se registraron ahogamientos en una playa no habilitada en Ituzaingó, donde dos turistas de Comodoro Rivadavia perdieron la vida y sus cuerpos fueron recuperados por la Prefectura.

Además, un joven empresario de 35 años falleció tras caer de una moto de agua en Corrientes, mientras que en Paraguay, un naufragio dejó a seis personas a la deriva, con solo dos sobrevivientes rescatados hasta el momento.