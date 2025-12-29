TelePASE: Costos de Peajes para Viajar a la Costa Atlántica en Verano 2026

Los nuevos aumentos en los peajes de AUBASA impactan el bolsillo de quienes planean disfrutar de la Costa Atlántica esta temporada. Descubre todos los detalles y cómo ahorrar en tu viaje.

Incremento en las tarifas de peaje

AUBASA, la concesionaria encargada de gestionar la Ruta Provincial 2, ha anunciado un aumento del 6,42% en el costo de los peajes que regirá desde el 1 de octubre de 2025, justo al inicio de la temporada de verano 2026. Este ajuste afecta a los viajeros que se dirigen a las principales localidades balnearias.

¿Cuáles son los nuevos precios?

Para quienes viajen en auto, las tarifas en la Autovía 2 (Ruta 2) y sus ramales, como Samborombón, Maipú y La Huella, alcanzarán aproximadamente $6,500 para autos (dos ejes) en tarifa normal. Si se utiliza el sistema de TelePASE, la tarifa se reduce a $5,200.

Costos de viaje a Mar del Plata

El costo total para un viaje de ida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Mar del Plata superará los $18,000 utilizando TelePASE, mientras que si decides pagar manualmente, el precio ascenderá a $22,525.

Diferencias entre pago manual y TelePASE

Con TelePASE, el costo del tramo en hora pico será de $13,926.34. Sin este sistema, el total llegará a casi $18,000. Los trayectos incluyen cuatro cabinas de peaje y, por lo tanto, es crucial considerar las ventajas del sistema de pago electrónico.

Peajes en la Ruta Provincial 11 hacia la Costa

Si tu destino incluye localidades como Pinamar, Cariló o San Bernardo, debes tener en cuenta los costos adicionales. En la Ruta Provincial 11, el peaje de La Huella tiene un costo de $6,000, mientras que el peaje de Madariaga es de $5,500.

Ventajas de utilizar TelePASE

Con el nuevo sistema tarifario que comenzará a aplicarse en verano 2026, utilizar TelePASE no solo representa un ahorro significativo, sino que también facilita el tránsito, especialmente para familias que planean viajar.