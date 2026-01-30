De Pastor a Ladrón: Detenido un Falso Predicador Evangélico

Un hombre de 27 años, buscado por la justicia, ha sido arrestado tras esconderse en una iglesia de Llavallol. Su detención fue el resultado de un operativo encubierto llevado a cabo por la Policía Federal.

El sujeto, de nacionalidad boliviana, se encontraba en fuga luego de ser señalado como integrante de una banda dedicada a robos en el Conurbano bonaerense. Para evitar ser reconocido, se hacía pasar por pastor evangélico y utilizaba un templo como refugio.

El operativo de captura

La acción fue coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y tuvo lugar en Lomas de Zamora, tras la confirmación de que el detenido seguía predicando en un templo a pesar de contar con una orden de captura.

Utilizando el refugio religioso

Gracias a su rol dentro de la congregación, pudo evitar ser detectado durante meses, moviéndose con cierta impunidad.

El violento robo que lo puso en la mira

Según las investigaciones, el individuo es uno de los presuntos autores de un robo agravado ocurrido en abril de 2024 en Valentín Alsina, Lanús. En ese incidente, él y un cómplice ingresaron a una vivienda y, bajo amenazas con un arma de fuego, sustrajeron dinero, joyas y electrodomésticos, logrando escapar momentos después.

De la Policía bonaerense a la Federal

Inicialmente, la causa se manejó por la Policía bonaerense, pero ante la falta de avances, la investigación fue traspasada a la Policía Federal Argentina, específicamente a la División Búsqueda de Prófugos. Con el análisis de redes sociales y recursos de inteligencia, los investigadores dieron con su paradero.

Operativo “Dios paga”

Con la información recabada, se montó un operativo encubierto llamado “Dios paga” en las cercanías de la iglesia. Después de varios días de vigilancia, se identificó al sospechoso y se procedió a su detención sin contratiempos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

La ministra de Seguridad Nacional celebró la operación en sus redes sociales, aclarando: "Se hacía pasar por profeta, pero era ladrón y estaba prófugo por robo agravado". "Predicaba sermones. Hoy escucha sentencias. El que las hace, las paga".