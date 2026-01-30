Euro Blue: Cotización del 30 de enero

El euro blue se posiciona hoy con marcadas diferencias respecto al oficial, impactando en el mercado local y en las decisiones de compra de los argentinos.

Este viernes 30 de enero de 2026, el euro blue se encuentra cotizando a $1.785,75 para la compra, mientras que para la venta asciende a $1.754,75. Esta divisa, comúnmente más cara que la oficial, refleja la dinámica de un mercado informal que ha comenzado a experimentar una reducción en la brecha gracias a políticas de ajuste.

Euro Oficial: ¿Cuál es su Valor Hoy?

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cierra hoy a $1.670,00 para la compra y $1.770,00 para la venta.

El euro es la moneda utilizada en 19 de los 27 países de la Unión Europea, siendo la segunda moneda más transaccionada después del dólar. Las naciones que lo utilizan incluyen Alemania, Francia, Italia, y España, entre otros.

Valor del Euro Tarjeta en el Mercado

El euro tarjeta, utilizado comúnmente por turistas, se oferta hoy a $2.283,24 para la compra y $1.660,51 para la venta, marcando un punto de referencia para gastos en el extranjero.

Valor actual del euro blue, viernes 30 de enero

Cotización del Euro en los Bancos Argentinos

En los bancos de Argentina, la cotización del euro este viernes 30 de enero es la siguiente:

Banco Ciudad: $1.670,00 (compra), $1.770,00 (venta); Banco Nación: $1.670,00 (compra), $1.770,00 (venta); Banco BBVA: $1.710,00 (compra), $1.770,00 (venta); Banco Patagonia: $1.675,71 (compra), $1.769,76 (venta); Banco Supervielle: $1.688,00 (compra), $1.785,00 (venta).

Dólar Blue: Cotización Actual

Hoy, el dólar blue se sitúa en $1.450,00 para la compra y $1.470,00 para la venta en el mercado paralelo. Este valor, que regularmente supera el oficial, refleja la situación del mercado informal.

El dólar blue se refiere a la divisa que se negocia en el mercado negro, su valor más elevado se debe a la dificultad de acceder al tipo de cambio oficial a través de los bancos.