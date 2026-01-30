Rusia: La UE no puede asegurar alto el fuego en Ucrania por su implicación en el conflicto

La tensión entre Rusia y Occidente sigue en aumento, y el papel de la Unión Europea en el conflicto ucraniano es cuestionado. El viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, ha dejado en claro que la UE no puede actuar como observadora ni garante del alto el fuego.

Unión Europea: Un actor problemático en el conflicto

Grushkó afirmó que cualquier intento de la UE de asumir un papel de observador es «absolutamente impensable», citando la «catastrófica experiencia» acumulada en los últimos años. A través de estas declaraciones, el funcionario ruso subraya la percepción de que la UE no puede ser imparcial debido a su implicación en el conflicto.

Declaraciones de Zelenski y la respuesta de EE.UU.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que un documento con garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania está listo para ser firmado. Esto incluye la posibilidad del despliegue de tropas europeas en el terreno, lo que ha generado oposición por parte de Moscú. Sin embargo, no se contempla la presencia de tropas estadounidenses.

Expectativas de las negociaciones en Abu Dabi

Mientras tanto, Rusia indica que aún desconoce los detalles de las garantías de seguridad que Washington está ofreciendo a Kiev. Las negociaciones en Abu Dabi, que se reanudarán próximamente, se perfilan como una etapa crucial para entender los próximos pasos en este complejo panorama geopolítico.