La UE limita exportaciones de biodiésel argentino, amenazando u$s 350 millones al año

La Unión Europea Cierra las Puertas al Biodiésel Argentino: Impacto y Reacciones

El nuevo protocolo de la Unión Europea amenaza con dejar a Argentina sin exportaciones de biodiésel de soja, lo que podría costarle al país 350 millones de dólares anuales.

Un golpe duro a la industria argentina

Las empresas aceiteras de Argentina han alzado la voz tras la reciente decisión de la Unión Europea, que podría dar lugar al cierre definitivo de las exportaciones de biodiésel de soja hacia el bloque. Esta situación no solo afecta a Argentina, sino también a Brasil y Estados Unidos, dejándolos fuera del mercado europeo. En este contexto, la industria local se enfrenta a un panorama desolador, ya que la UE representa prácticamente el único destino para sus productos exportables.

La notificación de la Cámara de la Industria Aceitera

La situación fue comunicado a través de una carta por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), donde su presidente, Gustavo Idígoras, manifestó que “la medida europea es una barrera injustificada al comercio”. Idígoras criticó la alegación de cambio indirecto de uso del suelo como una táctica utilizada para favorecer a los productores de biodiésel europeos y eliminar a la competencia.

¿Qué motivó la revisión de criterios por parte de la UE?

La Comisión Europea anunció recientemente la modificación de criterios relacionados con el riesgo de ILUC (cambio indirecto de uso del suelo) en la producción de biodiésel a nivel global. En este nuevo estudio, se incluye a la soja en la categoría de alto riesgo, lo que significa que no se importará más biodiésel de soja ni aceite de soja en este contexto. El único aceite que se permitirá será el de colza, producido localmente en la UE.

Respuesta de la industria y estrategias de defensa

Idígoras expresó su intención de presentar datos que desmientan la premisa de que la superficie sembrada de soja en Argentina está en aumento. De hecho, afirmaron que ha venido disminuyendo durante más de una década. Resaltaron que no está en juego la pérdida de reserva de carbono en el suelo.

Un tema de negociación internacional

Además, el presidente de CIARA subrayó que esta medida parece estar más dirigida a calmar a aquellos que se oponen al reciente acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. De esta forma, la revisión regulatoria buscaría bloquear el acceso de productos competitivos provenientes de Argentina al mercado europeo.

“Estamos dialogando con Cancillería y el Ministerio de Economía para desarrollar una estrategia sólida. Nuestro objetivo es llevar este tema a instancias internacionales, incluso ante la Organización Mundial del Comercio y a través de una denuncia en el marco del acuerdo birregional firmado en diciembre”, concluyó Idígoras.