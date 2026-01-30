Netflix revela tráiler y fecha de estreno para la segunda temporada de ‘En el barro’

¡Vuelven las emociones fuertes! La segunda temporada de «En el barro» ya tiene fecha de estreno

Netflix ha revelado el tráiler oficial de la tan esperada segunda temporada de «En el barro», la serie creada por Sebastián Ortega. El nuevo capítulo de esta intrigante historia llegará a la plataforma el próximo 13 de febrero.

Un nuevo capítulo en La Quebrada

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, la nueva temporada retoma la narrativa en la prisión de La Quebrada, donde se inicia una fase desafiante dentro del universo carcelario femenino. La protagonista, Gladys «la Borges», interpretada por Ana Garibaldi, regresa al penal y se enfrenta a un entorno marcado por el dominio de nuevas bandas. Para sobrevivir, deberá forjar alianzas inesperadas y enfrentar su nuevo realidad.

Un elenco que promete acción y drama

Además de Ana Garibaldi, el elenco incluye a Eugenia «La China» Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. La serie se verá reforzada con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, además de la actuación especial de Verónica Llinás y Gerardo Romano como invitado.

Éxito rotundo en su primera temporada

«En el barro» ha conquistado audiencias a nivel mundial, permaneciendo en el Top 10 global de series de habla no inglesa durante cuatro semanas. Desde su debut en agosto de 2025, logró 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y mantuvo su posición durante seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como una de las producciones argentinas más influyentes del año.

El regreso de Gladys al penal

La nueva entrega promete tensiones y tramas apasionantes, donde Gladys deberá navegar un ecosistema penal que ha cambiado radicalmente. Ahora, enfrenta el reto de enfrentarse a la poderosa Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás, quien controla a las reclusas como le plazca. Junto a la inesperada aliada Nicole, interpretada por Eugenia Suárez, y la colaboración de las «embarradas» y la Zurda, Gladys tendrá que arriesgarlo todo en su lucha por proteger a sus seres queridos.

Un legado en la pantalla: Del Marginal a En el barro

«En el barro» se presenta como un spin-off del exitoso «El Marginal», también de Sebastián Ortega, que explotó en popularidad y tuvo su adaptación en México. La historia de Gladys, que comenzó como un personaje secundario, ha evolucionado hasta convertirse en la protagonista de esta nueva producción, que se desarrolla en la ficticia cárcel de alta seguridad, La Quebrada.

Este emocionante regreso se anticipa como una de las series más esperadas del año, y su estreno el 13 de febrero está marcado en el calendario de muchos fanáticos. ¡No te lo pierdas!