Estado de salud de Bastián tras el accidente en Pinamar: lo que se sabe

Grave Accidente en Pinamar: Niño en Estado Crítico Tras Choque de Vehículos

Bastián J., un niño de apenas 8 años, se encuentra en estado delicado luego de un impactante accidente en La Frontera, en Pinamar. El menor, que ha atravesado ya múltiples cirugías, sigue bajo estricta vigilancia médica.

Bastián J., un niño de 8 años, está en estado crítico tras un choque entre una camioneta y un UTV en La Frontera, Pinamar. El menor, que ya ha sido sometido a seis cirugías, permanece internado en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI).

Según el último parte médico del Ministerio de Salud de la provincia, él se encuentra bajo estricta observación, con pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva.

Operaciones Urgentes: ¿Qué le sucedió a Bastián?

Durante el fin de semana, al niño se le practicó una traqueotomía para facilitar su respiración y se le colocó una fijación cervical. Los médicos no descartan la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica.

Resultados de las Pericias Toxicológicas

Este lunes, se conocieron los resultados de las pruebas toxicológicas de los implicados en el accidente: el conductor de la camioneta y la conductora del UTV. Se reveló que Naomi Azul Quiróz, quien manejaba el UTV, tenía una graduación alcohólica de 0,5 g/l, mientras que Manuel Molinari, el conductor de la camioneta, registró 0,2 g/l.

Los conductores involucrados dieron positivo en alcohol en sangre.

Inhabilitación de los Conductores y Repercusiones Legales

El Ministerio de Transporte de la provincia ha confirmado la inhabilitación de ambos conductores tras los resultados de alcoholemia detectados durante el accidente. Esta medida fue adoptada debido a las maniobras imprudentes que llevaron a la grave situación de Bastián.

El abogado de Molinari, Sebastián Riglos, se manifestó respecto a la inhabilitación, señalando que tanto él como su cliente se enteraron de la decisión a través de los medios.

Sebastián Riglos comparte su perspectiva sobre la inhabilitación.

Estado de Salud de Bastián: Como Avanza Su Recuperación

Desde su traslado al Hospital HIEMI, la evolución del pequeño ha sido monitoreada por un equipo médico que incluye neurocirujanos y neurólogos. La última evaluación destacó lesiones cerebrales y cervicales severas, complicando su estado de salud.

Reacciones y Opiniones de Expertos

Expertos en seguridad vial, como Gustavo Brambati, han señalado que la circulación de vehículos en médanos como los de Pinamar es un tema de gran preocupación. “Las condiciones de seguridad son escasas y deberían establecerse regulaciones más estrictas en zonas de alta circulación”, afirmó Brambati.

El tricampeón del Dakar, Marcos Patronelli, también manifestó su preocupación, indicando que “debe haber un control riguroso» en zonas como La Frontera donde se realizan picadas y maniobras peligrosas.

La investigación sobre el accidente continúa, y los cargos podrían incrementarse dependiendo de la evolución médica de Bastián. La atención pública sigue concentrándose en los acontecimientos que rodearon este trágico accidente, que plantea interrogantes sobre la seguridad en las zonas recreativas.