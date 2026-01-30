Hacia una Eficiencia Sostenible

A medida que las empresas avanzan hacia la sostenibilidad, la automatización de la gestión energética se convierte en una herramienta clave para optimizar recursos y reducir costos. Con tecnologías innovadoras, las organizaciones están transformando su consumo energético.

Un Vistazo a la Automación Energética

La adopción de sistemas automatizados está tomando fuerza entre las empresas argentinas. Estos sistemas integran sensores avanzados, plataformas inteligentes y algoritmos de inteligencia artificial (IA) que permiten monitorear, analizar y regular el consumo de energía de manera eficiente. El principal objetivo es crear infraestructuras más eficientes que se ajusten tanto a la demanda como a la disponibilidad de recursos, minimizando el desperdicio y optimizando el uso.

Beneficios Clave de la Automatización

“La automatización en la gestión energética propicia una notable disminución en los costos operativos relacionados con el consumo, a la vez que ayuda a cumplir con los objetivos de sostenibilidad y normativas ambientales”, explica Fabián Bosquiazzo, Vicepresidente de Ventas en Recursos Naturales de Softtek. Además, esta tecnología favorece el mantenimiento predictivo y mejora la eficiencia operativa en diferentes infraestructuras, desde industriales hasta comerciales.

Asimismo, al implementar estas soluciones, las empresas mejoran su posición en un mercado cada vez más enfocado en criterios ambientales, sociales y de gobernanza, aumentando su competitividad y reputación frente a futuros desafíos regulatorios.

Tecnologías que Están Transformando el Sector

Las tecnologías que permiten este monitoreo en tiempo real incluyen sensores IoT, inteligencia artificial, aprendizaje automático, computación de borde, blockchain y sistemas de gestión de edificios. Bosquiazzo destaca que “estas tecnologías permiten un flujo constante de datos y alertas automáticas para realizar cambios proactivos”, lo que aumenta significativamente la eficiencia energética.

Perspectivas del Mercado de Automatización Energética

Según un informe de Verified Market Research, se estima que el mercado de aplicaciones de automatización energética alcanzará un valor de USD 10,5 mil millones en 2024 y crecerá a USD 25,8 mil millones para 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,5% entre 2026 y 2033. Este crecimiento se debe a la demanda de herramientas de automatización que no solo mejoran la eficiencia operativa, sino que también promueven un ahorro energético significativo.

Otras Aplicaciones Relevantes en la Automatización

La automatización energética no se limita solo a las redes de distribución eléctrica. Aquí algunos ejemplos adicionales:

1. Optimización en la Industria

En el sector industrial, se busca mejorar la eficiencia energética en procesos de fabricación y operación de equipos.

2. Edificios Inteligentes

La implementación de estas tecnologías permite optimizar el uso de energía en sistemas de iluminación, calefacción y ventilación.

3. Centros de Datos

Facilitan una mejor gestión del enfriamiento y la distribución de carga de servidores, cruciales para su funcionamiento.

4. Energías Renovables

Las soluciones automatizadas también optimizan el rendimiento de sistemas solares, eólicos y de almacenamiento de energía.

Al adoptar estas tecnologías, las empresas no solo avanzan hacia la sostenibilidad, sino que también encuentran un alto valor en los negocios. “Es fundamental tener una visión a largo plazo y un compromiso firme de liderazgo para asegurar que estas transformaciones generen un valor sostenible a lo largo del tiempo”, concluye Bosquiazzo.