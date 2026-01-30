Luis Ortega convierte a Wos en cura en su nueva película «Magnetizado»: «La escribí especialmente para él»

Luis Ortega se Adentra en el Abismo del Amor y el Crimen con "Magnetizado"

El director argentino adapta la obra de Carlos Busqued, con Wos como protagonista en un reto cinematográfico.

Luis Ortega se embarca en un nuevo desafío cinematográfico al adaptar Magnetizado, la aclamada novela de Carlos Busqued, en la que el rapero Wos, también conocido como Valentín Oliva, asume el papel principal. Esta obra promete ir más allá del clásico relato criminal, explorando temas de amor, fe y confusión sin perder el espíritu del texto original.

Una Relación Intensa y Controversial

En Magnetizado, Wos da vida a Ramón, un carismático cura cuyo comportamiento errático lo lleva a enamorarse de una actriz con problemas emocionales. Desde su primer encuentro, ambos se ven atrapados en una conexión intensa que evoluciona hasta volverse inseparable.

Un Amor Que Desata Locura

Según el comunicado oficial de prensa, Ortega describe su adaptación como “la historia de un amor que golpea como un rayo y desencadena confusión y locura”, donde los personajes buscan respuestas en diversas dimensiones: amor, arte, religión y crimen, y solo encuentran la aventura de estar vivos. Así, el vínculo amoroso se convierte en el motor de la trama, llevando a un desenlace violento que definirá el destino de los protagonistas.

Desafío de Adaptación

La relación de Ortega con la obra de Busqued es compleja, marcada por años de reflexión y varias propuestas que no resonaron con su visión. En una reciente entrevista, el director manifestó su admiración por el libro, pero también su incertidumbre: “Magnetizado es una obra perfecta. Generalmente, las adaptaciones de libros perfectos no logran captar su esencia”.

La Conexión Creativa

El quiebre en su visión llegó cuando Ortega comenzó a desarrollar una historia original que resonaba con el universo de Magnetizado. “Estaba trabajando en un relato propio, y el personaje estaba listo para lanzarse en una locura”, explicó, permitiendo que su interpretación del libro se integrara de manera única en la película.

Confusión y Verdad a Través de la Violencia

El director subrayó que la adaptación no desestiman el elemento criminal, sino que redefine el camino que lleva hasta el acto violento. Ortega clarificó malentendidos recientes: “Aunque no se aborden directamente los crímenes, su esencia sigue presente en la película.”

El Aval de Busqued y la Creación de un Personaje

El respaldo de los herederos de Busqued fue crucial para que Ortega avanzara en el proyecto. “Les dejé claro que considero el libro como una obra maestra y que adaptarla es un riesgo. Me respondieron: ‘tú eres la única persona que puede hacerlo bien’”, recordó.

Wos: Un Protagonista Auténtico

Ortega reveló que escribió el papel específicamente para Wos: “Creé el personaje pensando en su rostro y en su mirada. Es un joven auténtico”, afirmó. Para el director, la transición del escenario al cine trae un nuevo nivel de exposición: “No es solo una actuación, es una ventana abierta a su vulnerabilidad en cada fotograma.”

En Búsqueda de la Actriz Perfecta

A medida que avanza la producción, los cástings continúan para encontrar a la actriz que completará el dúo protagónico. Magnetizado promete devolver a Luis Ortega a un lugar de narrativas arriesgadas, con Wos liderando una historia donde amor y crimen convergen, empujándose mutuamente hacia lo desconocido.