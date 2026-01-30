El presidente de Portugal visitará España este viernes antes de dejar el cargo

El mandatario luso, Marcelo Rebelo de Sousa, reprograma su llegada a Madrid tras una intervención quirúrgica y se prepara para una significativa recepción por parte de la realeza española.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, realizará una visita oficial a España el próximo viernes, un encuentro que se había programado originalmente para diciembre, pero que se pospuso debido a una urgente operación por una hernia.

Visita Marcada por la Política

Este viaje cobra especial relevancia ya que se produce dos días antes de las cruciales elecciones en Portugal, donde se elegirán a los sucesores de Sousa. En estas elecciones, el candidato socialista António José Seguro se enfrentará al líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura.

Recepción Oficial por Parte de la Realeza

Según ha declarado la Casa del Rey, el presidente Sousa será recibido con honores militares en el Palacio Real. Posteriormente, se llevará a cabo una reunión entre el presidente y el Rey Felipe VI, seguida de un almuerzo en honor al mandatario portugués, ofrecido por el rey y la reina Letizia.

Una Relación Diplomática Sólida

Desde que asumió el cargo en 2016, Rebelo de Sousa ha cultivado una estrecha relación con Felipe VI, destacando la admiración y los elogios que ha expresado hacia el monarca español. Durante su tiempo en el cargo, ambos líderes han coincidido en múltiples cumbres internacionales y foros, incluyendo las cumbres iberoamericanas y el foro COTEC.

Un Encuentro Significativo para Ambos Países

La importancia de este vínculo se evidenció en el primer viaje internacional de la Princesa de Asturias, donde Rebelo de Sousa recibió a la joven en Lisboa en julio de 2024, subrayando así los lazos amistosos entre ambos países.