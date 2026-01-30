Reforma Laboral: Pia Astoria propone 6 cambios clave a Martín Llaryora

La presidenta de la Fundación Mediterránea, Pia Astori, ha tomado una postura firme al dirigir una carta al gobernador Martín Llaryora, donde solicita la pronta sanción de la Ley de Modernización Laboral y plantea varias modificaciones al proyecto en discusión.

En su misiva, fechada el 26 de enero de 2026, Astori no solo se dirige al mandatario provincial, sino que también envía una copia a los diputados cordobeses. Este paso evidencia una estrategia coordinada del sector empresarial, que históricamente influye en las decisiones económicas en Córdoba y el país.

El círculo rojo apura por la reforma laboral y sigue de cerca la estrategia de Llaryora

Un Consenso Empresarial para el Cambio

La carta enfatiza un “consenso absoluto” entre los miembros de la Fundación Mediterránea sobre la urgencia de avanzar en la sanción de la ley, reconociendo la solidez del proyecto oficial pero subrayando que aún hay oportunidades para mejorar su impacto.

Cambios Estructurales Propuestos

Apoyándose en investigaciones del Instituto de Estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) y el Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL), la Fundación presenta seis modificaciones clave:

Revisión del régimen de indemnizaciones: Se propone que las enfermedades no laborales sean cubiertas por la seguridad social, aliviando a los empleadores de esta carga, además de revisar el esquema indemnizatorio para empleados cercanos a la jubilación.

Reformulación del régimen de ultractividad: Se sugiere volver a la redacción original del peronismo clásico, manteniendo solo las cláusulas sobre condiciones laborales tras la expiración de un convenio, mientras se elimina la obligación de contribuciones a sindicatos.

Descentralización de la negociación colectiva: Se busca permitir a las pymes negociar directamente con sus empleados, desconectándose de los convenios sectoriales, mientras que las microempresas estarían reguladas únicamente por la Ley de Contrato de Trabajo y el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Declaración de emergencia en riesgos laborales: El documento aboga por medidas que busquen reducir los litigios judiciales, incluyendo opciones de pago en cuotas para indemnizaciones y ajustes al sistema de peritos médicos.

Reformas fiscales: Se propone sustituir la reducción de contribuciones por un Mínimo No Imponible (MNI) sobre la masa salarial, enfocado en trabajadores de bajos salarios y pequeñas empresas. También se menciona una reforma tributaria dirigida a áreas específicas como el Régimen de Inversiones (RIMI) y la eliminación de determinados impuestos.

El cierre de la carta resalta la disposición del empresariado para colaborar en el diseño de la reforma, enviando un mensaje claro: no solo apoyan la ley, sino que desean influir en su formulación final.