De vacaciones a la gran pantalla: Con solo US$10.000, una familia conquista Venecia, Nueva York y Hollywood.

La nueva obra del director argentino Alejo Moguillansky ha recorrido festivales internacionales como Venecia y Nueva York. Con solo 10,000 dólares de inversión, esta película sorprende y cautiva.

La última creación del talentoso director argentino Alejo Moguillansky, Pin de fartie, ha pasado por los festivales más prestigiados del globo, desde Venecia hasta Hollywood, y ahora llega a las pantallas porteñas. Esta producción, realizada con un presupuesto mínimo, demuestra que el arte puede florecer incluso en las circunstancias más humildes.

Creación Familiar y Colaborativa

Moguillansky filmó esta obra mientras enseñaba cine en Suiza, junto a su pareja, la coreógrafa y cineasta Luciana Acuña, y su hija Cleo, quien también tiene un papel en la película. Esta colaboración familiar marca un enfoque fresco y personal en el cine contemporáneo.

Una Narrativa Fragmentada

Pin de fartie no sigue una narrativa tradicional. Se presenta como un ensayo cinematográfico, mostrando diversas historias interconectadas: actores ensayando, una adolescente que cuida a un hombre ciego, y cineastas que experimentan con efectos especiales. Cada vignet se entrelaza con el recuerdo del escritor Samuel Beckett, creando un ambiente de diálogo circular y reflexión.

La Influencia de El Pampero Cine

Coescrita por Moguillansky y Acuña, con la colaboración del cineasta Mariano Llinás, esta película encarna el espíritu del El Pampero Cine, un colectivo que ha revolucionado el cine argentino con su enfoque de bajo presupuesto y trabajo colaborativo. Pin de fartie es un reflejo de esta comunidad creativa, donde el cine se vive como una aventura compartida.

Referencias y Conexiones

Desde sus diálogos evocadores hasta la música de Maxi Prietto, la película establece un vínculo con el legado cultural argentino. Marcando un diálogo con obras icónicas como Esperando la carroza y Invasión, Pin de fartie se destaca como un mosaico que explora la identidad y la historia del cine nacional.

El Elenco y sus Descubrimientos

El reparto incluye a Laura Paredes y a Santiago Gobernori, ambos actores destacados en el teatro independiente de Buenos Aires. La actuación de Cleo Moguillansky añade un toque especial a una historia que busca explorar la conexión entre personajes a través de una narrativa rica y diversa.

Visuales y Sonidos que Enamoran

La película también presenta a la pianista Margarita Fernández, quien interpreta Claro de luna de Beethoven. Su presencia en la trama aporta un componente poético y casi enigmático, elevando la experiencia visual y auditiva de esta obra única.

Proyección en Buenos Aires

La emocionante experiencia de Pin de fartie se puede disfrutar los viernes de marzo a las 20 horas en el Malba, ubicado en Figueroa Alcorta 3415. Una oportunidad imperdible para sumergirse en una creación que desafía las convenciones y despierta la curiosidad sobre las posibilidades del cine.