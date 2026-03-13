Euro: Cierre del viernes 13 de marzo

Últimas Cotizaciones del Euro y Dólar en Argentina: ¡No Te Lo Pierdas!

Hoy, viernes 13 de marzo de 2026, te traemos los valores más relevantes del euro y dólar en el mercado argentino. Descubre cómo se han comportado estas divisas y lo que significa para tu economía.

Euro Blue: Cotización Actual

Este viernes, el euro blue cerró a $1.747,75 para la compra y $1.681,75 para la venta. Tradicionalmente, el euro blue refleja un valor más alto que su par oficial, lo que se debe a su adquisición en un mercado paralelo menos regulado. Sin embargo, con la reciente política de “sinceramiento” económico, la diferencia entre ambos sigue reduciéndose.

Euro Oficial: Precio en Bancos Argentinos

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial se cotizó este viernes a $1.545,00 de compra y $1.645,00 de venta.

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Euro Tarjeta: Costo para Viajeros

Para quienes utilizan tarjetas en el exterior, el euro tarjeta se encuentra operando a $2.192,10 para la compra y $1.590,36 para la venta este viernes, marcando así las tarifas más relevantes para gastos en el extranjero.

Consulta las últimas cifras del euro blue.

Euro en Diferentes Entidades Financieras

Los precios del euro en varias entidades bancarias son los siguientes:

Banco Ciudad: $1.560,00 (compra) / $1.660,00 (venta)

Banco Nación: $1.545,00 (compra) / $1.645,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.576,33 (compra) / $1.666,65 (venta)

Banco Supervielle: $1.573,00 (compra) / $1.669,00 (venta)

Banco Francés: $1.600,00 (compra) / $1.660,00 (venta)

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Dólar Blue: Cotización del Mercado Paralelo

En el mercado informal, el dólar blue cerró hoy a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta, reflejando una vez más la dinámica entre las cotizaciones oficiales y no oficiales.

¿Qué sucede con los bonos y ADRs en el escenario actual?

Es crucial entender que el dólar blue representa el valor de la divisa en un mercado paralelo, donde las tasas suelen ser significativamente más altas que las oficiales debido a las limitaciones en la compra del dólar a través de bancos.