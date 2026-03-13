El rector busca un tercer mandato mientras opositores recurren a la Justicia para frenarlo

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) se encuentra envuelta en una intensa controversia que podría cambiar el rumbo de su dirección. El actual rector, Sergio Pagani, busca un nuevo mandato mientras los decanos Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala desafían su candidatura a través de la justicia.

## La Cuestión Judicial

La disputa comenzó la semana pasada cuando Cabrera y Abdala presentaron una demanda en el ámbito judicial. El objetivo: obtener una aclaración sobre la posibilidad de que Pagani se postule nuevamente, dado el nuevo Estatuto de la UNT, que prohíbe un tercer mandato consecutivo.

### El Contexto de la Demanda

Pagani, quien ocupó la vicerrectoría entre 2018 y 2022, así como la rectoría actual, está en el centro de esta disputa legal. Los decanos argumentan que, según el nuevo Estatuto aprobado en 2024, Pagani no puede volver a presentar su candidatura.

El artículo en cuestión establece que tanto el rector como el vicerrector pueden ser reelegidos una sola vez y deben esperar al menos un período antes de poder volver a postularse.

## Declaraciones del Abogado de los Decanos

Manuel Gonzalo Casas, abogado de Cabrera y Abdala, explicó que la presentación es fundamental para anticipar un posible conflicto, sobre todo debido a las declaraciones recientes de Pagani donde afirmaba que el Estatuto le permite una nueva postulación.

“Se busca una declaración de certeza sobre la inconstitucionalidad del caso”, subrayó Casas.

## Futura Elección y Tiempos Críticos

Las elecciones para elegir al nuevo rector se llevarán a cabo el 20 de mayo, mientras que el cierre de listas se fijó para el 29 de abril. Este apretado calendario genera presión sobre el desarrollo del proceso judicial.

## La Respuesta de Sergio Pagani

En conversaciones con los medios, Pagani expresó que apoya la presentación de los decanos para despejar dudas sobre su candidatura. “Es importante que no haya sospechas”, indicó, aclarando que la decisión final sobre su elegibilidad corresponderá a una Asamblea del Consejo Superior de la UNT, no a la justicia.

### La Elección del Rector en la UNT

Es relevante señalar que el sistema electoral en la UNT no funciona mediante voto directo. Los estudiantes, profesores y graduados eligen sus propios representantes, quienes luego determinan al rector a través de una Asamblea.

## El Impacto de las Regalías Mineras

No solo el conflicto por el liderazgo está en juego; el presupuesto que recibe la UNT del Estado nacional y las regalías de la Minera Alumbrera son cruciales para su funcionamiento. La universidad participa como socia de esta mina, que está a punto de reactivarse, lo que podría resultar en significativos ingresos para la institución.

## La Historia Detrás de la Minera Alumbrera

La relación de la UNT con la Minera Alumbrera ha sido compleja. En el pasado, las regalías generadas debían ser utilizadas para la construcción de la Ciudad Universitaria, pero irregularidades en el manejo de esos fondos llevaron a investigaciones judiciales. La universidad se enfrenta a un trasfondo de tensiones entre la actividad minera y movimientos ambientalistas internos.

### Un Futuro Incierto

La situación actual en la UNT no solo pone en juego el futuro de su liderazgo, sino también el manejo de los recursos que provienen de la actividad minera, un tema que sigue generando controversia y debate dentro de la comunidad educativa. Todo esto, mientras se discute la independencia universitaria y el espacio que tiene la justicia en los asuntos internos de las instituciones académicas.