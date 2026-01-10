De Woodstock a Milei: El Choque de Generaciones

En un giro sorprendente en la política argentina, un notable 53% de los jóvenes se adhiere al ideario de Javier Milei, desafiando las corrientes antiliberales de décadas anteriores. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la naturaleza de la rebeldía contemporánea.

El vínculo entre la juventud y la rebeldía ha variado considerablemente a lo largo de las décadas. En los años 70, la juventud se levantó contra la dictadura con una fuerte postura antiliberal, pero hoy, muchos jóvenes abrazan el libertarismo, dejando atrás un legado de activismo político que parecía inquebrantable.

De la Protesta a la Aceptación: Un Cambio de Paradigma

La rebeldía, entendida como resistencia al sistema hegemónico, se manifiesta de diversas formas. Si bien en el pasado ser antisistema se asociaba con posturas anti-capitalistas, hoy esa definición se ha ampliado. La juventud actual no necesariamente rechaza el capital, sino que busca una alternativa al Estado que perciben como fallido.

Las Raíces de la Rebeldía Generacional

La cultura de la rebeldía se forjó en el contexto de los baby boomers. Movimientos icónicos como Woodstock, el Mayo Francés y la revolución sexual sentaron las bases para una generación que anhelaba la igualdad y la libertad. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que, aunque compartan una generación, no todos los líderes emergentes adoptan los mismos valores. Mientras algunos abogan por la democracia, otros, como Putin o Xi Jinping, representan posturas conservadoras arraigadas en sistemas autocráticos.

Argentina en el Torbellino Político

Durante los años 70, los jóvenes desafiaron abiertamente a la dictadura, mientras que en 2001 la crisis del Estado neoliberal impulsó una demanda por un gobierno que protegiera sus derechos. Néstor Kirchner encarnó esa necesidad de un Estado fuerte.

Un Nuevo Malestar Social

No obstante, en 2023, el descontento se ha redirigido hacia un Estado percibido como ineficaz. Los males económicos actuales se atribuyen a un gobierno gastador y a un progresismo que muchos consideran agotado. Así surge una nueva ola libertaria que promueve un modelo promercado y antistatal, siendo Javier Milei su principal abanderado.

Perspectivas Futuras: Libertarismo o Estado Activo

La lucha por el futuro de Argentina se encuentra en una encrucijada. A medida que los jóvenes se abrazan a la ideología libertaria, surge la pregunta: ¿podrá este modelo sostenerse ante una posible crisis económica? El desenlace dependerá del éxito o fracaso del libertarismo, y de cómo responda la generación actual a los desafíos que se presentan.

La Rebeldía del Futuro

A medida que nos adentramos a 2027, será interesante observar si la juventud mantendrá su adhesión a un enfoque libertario o si volverán a evocar las demandas históricas de un Estado activo y defensor del desarrollo nacional. La evolución de esta dialéctica marcará el rumbo político de Argentina en los años venideros.

* Consultor y analista político.