Melconian: «Celebran la ‘derrota’ de la inflación, pero solo la redujeron al 20% anual»

En una entrevista en AM990 Splendid, el economista Carlos Melconian se mostró escéptico sobre la estrategia económica del Gobierno, afirmando que «no hay un plan de estabilización serio» que impulse a Argentina hacia la meta de una inflación de un dígito anual. Melconian destacó el estancamiento en sectores clave y subrayó los problemas laborales que la gestión actual aún no ha abordado.

¿Realmente se Ha Derrotado la Inflación?

El expresidente del Banco Nación criticó la celebración del Gobierno por los supuestos logros en el control de la inflación, afirmando que «solo la han desinflado al 20% anual». Esta declaración subraya la discrepancia entre las expectativas gubernamentales y la dura realidad económica que enfrenta la población.

Inflación en Números: Un Estancamiento Preocupante

Melconian advirtió que, en el arranque de 2026, la inflación mensual se mantiene en un preocupante 2%, lo que sugiere que la meta de reducción a un dígito anual sigue siendo inaccesible. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por proyectar una imagen de estabilidad, las medidas adoptadas no parecen estar generando los resultados esperados.

Un Plan Económico Inconsistente

El economista enfatizó que «el plan no está graduado y se sigue armando día a día». Para alcanzar la inflación deseada, señala que se necesita un programa de estabilización sólido, algo que no se percibe en la gestión actual de Javier Milei y su equipo. Según Melconian, se pretendió implementar un «crawling peg» del 1%, pero las realidades económicas llevaron a un cambio de estrategia.

Impacto en el Empleo y el Poder Adquisitivo

La actividad económica parece haber tocado un punto de quiebre, especialmente en sectores como la industria y la construcción. Melconian expresó su preocupación por los «graves problemas de empleo y poder adquisitivo», evidenciando una falta de dirección en el plan económico libertario, que a su juicio carece de una hoja de ruta clara hacia la reactivación.

Una Visión Crítica del Actual Modelo Económico

El economista criticó la atención del equipo económico en pagar vencimientos, perdieron de vista la dirección futura de la economía. «El modelo actual ajusta el mercado laboral aumentando la informalidad», afirmó, lo cual tiene un efecto directo en el poder adquisitivo de los argentinos. Además, la macroeconomía aún no evidencia un renacer del crédito, y la tasa de inversión enfrenta conflictos significativos.

Melconian concluyó que la situación actual dista de la promesa de un crecimiento impulsado por inversiones extranjeras, configurando un panorama sombrío para el futuro económico argentino.