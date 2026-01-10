Trump Propone Un Límite del 10% en Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito por un Año

Esta semana, Donald Trump reveló su intención de limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10% durante un año, generando opiniones divididas entre legisladores y ciudadanos.

Detalles del Anuncio de Trump

El expresidente hizo la declaración a través de sus redes sociales, señalando que la medida entrará en vigor el 20 de enero. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre la implementación o la supervisión de las empresas para asegurar su cumplimiento.

“Ya no dejaremos que el público estadounidense sea ‘estafado’ por las compañías de tarjetas de crédito que imponen tasas de interés entre el 20% y el 30%. Esto ha sido posible gracias a la administración de Biden”, expresó Trump en un post de Truth Social.

La fecha elegida coincide con el primer aniversario de su administración, que él considera histórica y exitosa.

El Contexto de la Deuda en Tarjetas de Crédito

Durante su campaña para un segundo mandato, Trump prometió establecer un límite en las tasas de interés, mientras la deuda total de tarjetas de crédito en EE. UU. alcanzaba un récord de más de $1.1 billones. En el tercer trimestre de 2024, esta cifra creció hasta $1.17 billones, un aumento significativo desde los $770 mil millones registrados a principios de 2021.

Reacciones de Legisladores y Expertos

Iniciativas Bipartidistas

Tras la falta de acción en esta promesa de campaña, los senadores Bernie Sanders y Josh Hawley introdujeron un proyecto de ley en febrero de 2025 que proponía un límite del 10% en las tasas de interés por cinco años. En su declaración, advirtieron sobre los efectos dañinos de las altas tasas de interés en las familias trabajadoras.

Resistencia de la Industria Financiera

A pesar del apoyo público a la medida, el proyecto se ha topado con una fuerte resistencia de grupos bancarios. Varios organismos expresaron que un límite del 10% podría restringir la disponibilidad de crédito y perjudicar a millones de familias y pequeñas empresas que dependen de las tarjetas de crédito para sus gastos diarios.

Críticas a la Acción de Trump

Justo antes del anuncio, Sanders cuestionó a Trump por no cumplir su promesa sobre las tasas de interés. “En lugar de eso, ha desregulado a los grandes bancos, permitiendo intereses de hasta el 30%», alertó.

Bill Ackman, un conocido gestor de fondos y partidario de Trump, también mostró su preocupación. En un comentario posterior, sugirió que limitar las tasas podría resultar en la cancelación de tarjetas de muchos consumidores.

Desafíos Futuros para la Implementación

La senadora Elizabeth Warren también expresó dudas sobre la viabilidad de la propuesta, enfatizando que sin la aprobación del Congreso, es poco probable que se materialice. “Suplicar a las compañías de crédito que actúen con justicia es una broma», declaró.

A pesar de las críticas, algunos legisladores, como Hawley, celebraron el anuncio, marcando un posible apoyo en el camino hacia la implementación de la medida.