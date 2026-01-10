Detenido en Puerto Madryn por evadir control y rechazar alcoholemia

Un hombre de 47 años fue arrestado en Puerto Madryn tras un intento de evasión durante un control vehicular en el operativo Verano Seguro. Su negativa a realizar un test de alcoholemia y la agresión a una inspectora complicaron aún más su situación.

La madrugada del 10 de enero de 2026 fue escenario de un incidente alarmante en Puerto Madryn. Un hombre, identificado como L. F. V., desobedeció un control de tránsito, optando por evadir a las autoridades en lugar de cumplir con las normativas establecidas. Este evento tuvo lugar durante el operativo Verano Seguro, implementado por la Policía del Chubut.

Según información brindada por la Unidad Regional Puerto Madryn y la Comisaría Seccional Quinta, el suceso ocurrió cerca de las 03:10 horas en la Rotonda Hansen, en el cruce con Calle Piedrabuena. Los agentes notaron un vehículo Volkswagen Vento azul que, al ver el control, trató de retroceder y realizó un giro en «U» para escapar.

Persecución y Respuesta Policial

Las autoridades no tardaron en reaccionar. Un móvil policial fue enviado a la escena, utilizando señales luminosas y sonoras para intentar detener al conductor. Sin embargo, el hombre ignoró todas las indicaciones y continuó con su huida, hasta que fue finalmente bloqueado por el patrullero.

Al salir del vehículo, L. F. V. mostró una actitud desafiante y extremadamente alterada. Cuando se le solicitó realizar el test de alcoholemia, se negó de forma contundente. Además, sustrajo documentación de la inspectora de tránsito que se encontraba presente, lo que llevó a los efectivos a proceder con su arresto y traslado a la comisaría local para realizar las diligencias pertinentes.