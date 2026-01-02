Debate sobre el Protocolo Antipiquetes: Javier Alonso critica ‘excesos’ y Sabrina Frederic lamenta la lenta respuesta de la Justicia

Controversia por la Suspensión del Protocolo Antipiquetes: ¿Qué Implicaciones Tiene?

La reciente anulación del Protocolo Antipiquetes por parte de la justicia genera debates intensos en el ámbito político y social. Autoridades se manifiestan sobre el impacto de esta medida en el derecho a la protesta.

La suspensión del Protocolo Antipiquetes, creado por el gobierno nacional para regular el accionar de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, ha desatado una ola de críticas. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la exministra nacional, Sabina Frederic, han señalado que este protocolo generó escenarios de represión y afectó derechos fundamentales, evidenciando una respuesta judicial tardía ante su aplicación. Reacciones a la Anulación del Protocolo La anulación fue impulsada por un fallo del juez federal Martín Cormick, quien consideró que la regulación era incompatible con las garantías constitucionales. Este fallo se originó a partir de un amparo colectivo que cuestionaba la legalidad del protocolo y su impacto en el derecho a la protesta. Defensa del Gobierno Nacional Desde el Gobierno, tanto Patricia Bullrich como su sucesora, Alejandra Monteoliva, han manifestado su intención de apelar esta decisión y sostienen su enfoque de endurecimiento frente a cortes y bloqueos de rutas.

Una Estrategia Diferente Alonso ha aclarado que la provincia de Buenos Aires nunca implementó el protocolo en cuestión, y ha denunciado que la actuación indiscriminada de las fuerzas federales resultó en represión innecesaria. Destacó la necesidad de un enfoque basado en el diálogo y el respeto por los derechos humanos, sin aceptar dictados desde el gobierno central. “El derecho a la protesta es fundamental. No se puede reprimir a quienes se manifiestan” afirmó Alonso, haciendo hincapié en que una respuesta basada exclusivamente en la fuerza no es acorde con una democracia. Además, señaló episodios de excesos en operativos recientes, donde los derechos ciudadanos fueron vulnerados. La misión del Estado, según él, es asegurar el orden sin pisotear derechos constitucionales claros.

Opiniones de Sabina Frederic Por su parte, Sabina Frederic argumentó que el protocolo suspendido infringía derechos constitucionales básicos, como la libertad de expresión. Además, subrayó la tendencia peligrosa de permitir mecanismos de control sinedificio judicial, los cuales contravienen la ley. Frederic también criticó la lentitud judicial, señalando que “dos años son demasiado tiempo, mucho daño y mucha conflictividad acumulada” refiriéndose a las secuelas de la aplicación del protocolo en las calles.

Características del Protocolo Antipiquetes La normativa suspendida contemplaba una intervención activa de las fuerzas de seguridad ante cualquier corte de tránsito, estipulando que la actuación debía ser “mínima y suficiente”. Sin embargo, permitía que las fuerzas intervinieran incluso sin violencia evidente, lo cual fue uno de los principales puntos de crítica. Además, imponía la identificación de los manifestantes y habilitaba la retención de vehículos utilizados en las movilizaciones, lo que generó un fuerte rechazo por parte de organismos defensores de derechos humanos.