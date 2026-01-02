Balance 2025: Éxitos y Fracasos del Cine Argentino

2025: Un Año Crítico para el Cine Argentino y sus Espectadores

Con un notable descenso en la asistencia a cines, 2025 se perfila como un año decisivo para la industria cinematográfica en Argentina. ¿Qué ha llevado al público a retroceder en sus hábitos de consumo?

Un descenso alarmante en la asistencia a cines

Este año, el número de asistentes a las salas de cine argentinas fue de 32.743.520 espectadores, lo que representa una caída del 6,22% respecto a 2024. Este resultado marca el peor desempeño en más de dos décadas, excluyendo los periodos de pandemia, según datos de la firma Ultracine.

Comparativa de asistencia a cines en la última década

En 2024, el público se vio cautivado por cinco estrenos que superaron el millón de entradas, sumando cerca de 16 millones de espectadores. Este año, las cinco películas más taquilleras apenas lograron 10 millones, evidenciando una considerable pérdida de interés.

Las grandes pérdidas del cine argentino

En términos de asistencia, el análisis de la década revela una clara tendencia a la baja. En 2025, la cifra se sitúa en 32.743.520, mientras que en 2024 fue de 34.912.427, y se vio aún más reflejado si retrocedemos a 2023, con 43.075.318 asistentes. A continuación, algunos datos comparativos:

2023: 43.075.318 espectadores

2022: 33.482.346 espectadores

2021: 13.322.212 espectadores

2020: 8.646.176 espectadores

¿Qué películas han triunfado?

Entre las listas de películas más vistas, se destaca que siete de las diez más populares este año tenían clasificación Apta para todo público, señalando que el cine familiar es el más rentable en la actualidad. Solo F1: La película no pertenece a este espectro. Adicionalmente, el cine de terror, que sigue siendo un género popular, logró destacar con títulos como El conjuro 4: Últimos ritos.

Reconocimiento en los Oscars: un año deslucido

Entre las cintas nominadas y premiadas en los Oscars, no hay representantes que alcancen el Top 20 en taquilla. La más exitosa fue Flow, una animación letona que se colocó en el puesto 28 con 259.888 entradas vendidas.

Desafíos del cine argentino

Un análisis más profundo sobre el cine nacional muestra que, a excepción de Homo Argentum, que atrajo 1.803.466 espectadores, las cifras para el resto de la producción local son bastante desalentadoras. Solo tres películas nacionales lograron vender más de 100.000 entradas en todo el año.

Las películas más taquilleras de 2025

Estos son los títulos que más público atrajeron en las salas:

Lilo & Stitch – Estreno: 22 de mayo Una película de Minecraft – Estreno: 3 de abril Homo Argentum – Estreno: 14 de agosto El conjuro 4: Últimos ritos – Estreno: 4 de septiembre Jurassic World: Renace – Estreno: 3 de julio Cómo entrenar a tu dragón – Estreno: 12 de junio Zootopia 2 – Estreno: 27 de noviembre Mufasa: El Rey León – Estreno: 19 de diciembre de 2025 Sonic 3: La película – Estreno: 2 de enero F1: La película – Estreno: 26 de junio

El futuro del cine argentino queda en la incertidumbre, con una audiencia que busca propuestas más atractivas y conexiones emocionales con las historias que se presentan en pantalla.