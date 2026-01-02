Los destinos a evitar en 2026

Fodor’s lanza su temida «No List», destacando los lugares más afectados por el turismo sin límites y advirtiendo sobre las graves consecuencias en entornos naturales y comunidades locales.

Antártida: Un Paraíso bajo Amenaza

La región polar, con un creciente número de visitantes, recibió 120.000 turistas en la última temporada, y se teme que esta cifra se duplique en los próximos diez años. Jessica O’Reilly, experta en antropología, advierte sobre la fragilidad del ecosistema antártico, afirmando que, aunque la belleza natural atrae a los viajeros, el alto volumen de turismo puede ser devastador.

Islas Canarias: Protestas Contra el Turismo Desmedido

Los residentes del archipiélago español han levantado la voz bajo el lema «Canarias tiene un límite», alertando sobre el impacto negativo de cerca de 8 millones de turistas recibidos en solo seis meses de 2025. Las quejas apuntan a la crisis de vivienda debido a alquileres turísticos y el desbordamiento de servicios básicos que afectan el mar.

Montmartre: La Batalla por un Barrio Histórico

Con 11 millones de visitantes anuales, Montmartre ha sido transformado por el turismo, generando un descontento creciente entre los residentes. Los precios de la vivienda han subido un 35% y los comercios tradicionales están siendo reemplazados por tiendas dirigidas a turistas.

Mombasa: Crecimiento Descontrolado en la Costa de Kenia

Este destino costero, que atrae al 70% de los turistas en la costa de Kenia, sufre por el sobreturismo y la falta de planificación. Las playas están contaminadas, y la comunidad se enfrenta a problemas sociales y económicos derivados de un crecimiento desmesurado.

Parque Nacional de los Glaciares: La Última Llamada

En Montana, este icónico parque enfrenta la desaparición de sus glaciares, que podrían ser completamente eliminados para 2030. El aumento de visitantes, en búsqueda de la belleza escénica, ha llevado a un incremento de las emisiones de carbono, complicando aún más la situación del entorno.

Isola Sacra: La Resistencia ante el Desarrollo Turístico

Este pequeño municipio cercano a Roma lucha contra un megapuerto que pone en riesgo su ecosistema. Con fervor, los residentes exigen la protección de su entorno natural frente a proyectos que prometen beneficios económicos a corto plazo, pero que amenazan su modo de vida.

Jungfraujoch: El Efecto del «Turismo Rápido»

Más de un millón de turistas anuales amenazan con despojar a esta maravilla suiza de su auténtico encanto. La llegada masiva mediante teleféricos trae consigo desafíos económicos y ambientales, afectando a las comunidades locales y al glaciar Aletsch.

Ciudad de México: La Lucha por la Identidad Local

Las protestas en la capital mexicana aumentan ante el desmesurado incremento de alquileres temporales que afectan a las comunidades. Con la llegada de la Copa Mundial de Fútbol 2026, se espera un aumento en los precios de la vivienda, lo que incrementa la tensión entre turistas y residentes.