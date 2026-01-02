Aprueban el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal

La administración de Javier Milei comienza el año con la aprobación del Presupuesto 2026, que promete un marco financiero positivo y un enfoque renovado en el gasto social.

Este viernes, el Gobierno argentino oficializó la Ley de Presupuesto 2026 a través de un decreto que figura en el primer Boletín Oficial del año. La norma, aprobada en una sesión especial del Senado el 26 de diciembre con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, apunta a un resultado financiero superavitario de $226.469 millones, una estrategia que contrasta con déficits de años anteriores.

En su **artículo 4°**, la nueva ley establece gastos corrientes y de capital que rondan los $148.000 millones, destinando una porción importante a servicios sociales, lo que se considera un cambio notable en la dirección de la política fiscal del país.

Javier Milei destacó: «El presupuesto 2026 prevé incrementos reales significativos en jubilaciones, educación y salud».

Respaldo Político y Reacciones

La aprobación del presupuesto recibió el apoyo del bloque oficialista de La Libertad Avanza, así como de miembros del PRO y algunos diputados del peronismo en varias provincias. Por el contrario, el kirchnerismo se opuso a esta iniciativa, considerando que es fundamental para la gestión del presidente Milei.

Novedades en la Legislación Fiscal

Además de la aprobación del Presupuesto, este viernes también se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal, que establece nuevos límites para determinar cuándo un contribuyente podría estar evadiendo impuestos. Esta ley incrementa los montos a partir de los cuales escribanos y bancos están obligados a informar transacciones al ente recaudador, lo que podría impactar directamente en la transparencia fiscal del país.

En desarrollo….