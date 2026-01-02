¿Por qué celebramos el Día Internacional del Policía el 2 de enero?

Cada 2 de enero, el mundo rinde homenaje a quienes protegen y sirven a sus comunidades, destacando la valiosa labor de los policías en el mantenimiento del orden y la seguridad. Este día no solo remarca su compromiso, sino que también invita a una reflexión sobre los desafíos que enfrenta la profesión.

Un Origen Significativo

La conmemoración del Día Internacional del Policía se remonta a una trágica jornada del 2 de enero de 1927 en México. Durante un violento motín en el Penal de Andonegui en Tampico, varios agentes perdieron la vida mientras intentaban restaurar la calma. Este suceso cambió la percepción pública sobre los peligros inherentes a la carrera policial, lo que llevó a Don Alpidio Perdomo, jefe de la policía local en 1932, a establecer una fecha para honrar a los caídos en el deber.

Una Conmemoración Global

Con el tiempo, esta fecha ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una oportunidad para reflexionar sobre la ética profesional y la modernización de las fuerzas policiales a nivel mundial. Organizaciones de seguridad han adoptado el 2 de enero como un momento para evaluar los retos actuales y fortalecer el compromiso con los derechos humanos y la colaboración internacional. Las academias de formación en distintas naciones utilizan este día para reafirmar valores como la integridad y el servicio.

Reconocimiento en Argentina

En Argentina, el 2 de enero se suma al calendario como un homenaje a la comunidad policial global, aunque se celebren fechas específicas para diferentes fuerzas. Las ceremonias suelen incluir ofrendas florales en monumentos y reconocimientos por años de servicio y actos de valentía. Este día sirve para poner de relieve la complejidad del trabajo policial en un país con realidades sociales diversas, siempre guiados por los principios de la Constitución Nacional.

Una Visión Inclusiva

La celebración también subraya la creciente profesionalización de las mujeres en las fuerzas de seguridad, un cambio significativo en las últimas décadas. La incorporación de una perspectiva de género ha llevado a mejorar estrategias de patrullaje y atención a víctimas, aportando una visión necesaria en la resolución de conflictos.