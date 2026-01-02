Neorrurales: Jóvenes españoles que eligen el campo por vivienda asequible

La Búsqueda de una Vida Más Sostenible: Jóvenes que se Mudan al Campo en Búsqueda de Tranquilidad

La pandemia ha impulsado a muchos a replantearse su estilo de vida, llevando a un creciente número de jóvenes a dejar las ciudades para establecerse en áreas rurales. Este movimiento, motivado por la búsqueda de paz y un contacto más profundo con la naturaleza, está transformando comunidades empobrecidas.

Cuando Ainara y Roger eligieron dejar la bulliciosa Sevilla y mudarse a Corterrangel, un pequeño pueblo en la provincia de Huelva, la población de la aldea creció casi un 20%.

El luminoso contraste entre este pequeño enclave de apenas 15 habitantes y la Sevilla metropolitana, donde vivieron durante 15 años, es notable. Rodeada de bosques y fauna silvestre, Corterrangel ofrece un espacio donde el silencio y la tranquilidad dominan, un entorno en el que sus habitantes disfrutan de un estilo de vida más pausado.

El Valor de la Naturaleza y la Calidad de Vida

“Apreciamos el silencio y la cercanía con la naturaleza”, afirma Ainara, quien vivía preocupada por los crecientes precios del alquiler en la capital andaluza. En su nuevo hogar, disfruta de la compañía de su hija Irati, su mascota Eska, y un pequeño huerto donde cultivan sus alimentos.

Desafíos Urbanos y Oportunidades Rurales

En Sevilla, la imposibilidad de acceder a una hipoteca, debido a la falta de un contrato de trabajo fijo, complicaba su objetivo de adquirir una casa. Sin embargo, en Corterrangel pudieron comprar su hogar de manera rápida utilizando sus ahorros, asumiendo un costo mucho más accesible.

Ambos trabajan para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una institución de prestigio en España, donde sus contratos dependen de financiamiento inestable. Aunque todavía viajan semanalmente a Sevilla, donde tienen su oficina, el sacrificio se ve compensado por la paz que les proporciona su nuevo hogar.

La Nueva Generación de Neorrurales

Ainara y Roger se consideran parte de un movimiento más amplio. Cada vez más jóvenes en España sienten la necesidad de escapar de las grandes ciudades para buscar una vida más tranquila y sostenible. Esta tendencia se ha acentuado especialmente desde el comienzo de la pandemia.

Resultados de la Búsqueda de Vivienda

Con el precio de la vivienda alcanzando cifras récord, especialmente en mercados urbanos, muchos jóvenes ven en el ámbito rural una solución viable. Según estudios recientes, el 63% de quienes están buscando vivienda desean mudarse al campo. Este deseo es particularmente fuerte entre los jóvenes, donde el 70% de los encuestados de entre 18 y 24 años expresa interés en establecerse en áreas rurales.

Un Giro Radical en la Vida de Anaí Meléndez

El caso de Anaí Meléndez, originaria de Valladolid, ilustra aún más esta tendencia. Después de años en el competitivo mundo de la publicidad en Madrid, decidió que el alza constante del alquiler y la agitación de la ciudad eran insostenibles. Tras perder su apartamento, optó por regresar a su pueblo, Nava del Rey, donde ha abierto un restaurante que revaloriza productos locales.

La Reactivación de Zonas Rurales

La migración de jóvenes hacia el campo no solo mejora sus vidas, sino que también contribuye a revitalizar comunidades que han enfrentado la despoblación durante décadas. Muchas de estas regiones, una vez afectadas por la «España vaciada», ahora ven como la llegada de nuevos habitantes contribuye a un renacer cultural y social.

Desafíos y Oportunidades

A pesar de los beneficios, la escasez de vivienda asequible se presenta como un obstáculo considerable. Las iniciativas de organizaciones locales buscan crear oportunidades de vivienda y empleo, pero a menudo chocan con el déficit existente en el mercado inmobiliario.

Perspectivas Futuras