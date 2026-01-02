Daniel Noboa declara estado de excepción para combatir la violencia en Ecuador

El presidente Daniel Noboa ha implementado un estado de excepción por 60 días para abordar el alarmante aumento del crimen organizado en el país.

En un esfuerzo por frenar el creciente flagelo de la violencia, el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa anunció un estado de excepción que tendrá una duración de 60 días. Esta medida afecta a nueve provincias y tres cantones, y surge en respuesta a la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

Áreas afectadas por el estado de excepción

El decreto presidencial, que entró en vigor este jueves, suprime temporalmente derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en zonas críticas del país. Las provincias costeras de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas serán las más impactadas. También se incluye a Pichincha, donde se encuentra la capital, Quito; Santo Domingo en el centro-norte y Sucumbíos en la región amazónica. Además, los cantones de La Maná (Cotopaxi) y Las Naves y Echeandía (Bolívar) están bajo esta normativa.

Objetivos de la intervención

Según el presidente Noboa, esta intervención extraordinaria tiene como finalidad contener y reducir la violencia extrema que ha azotado al país. Las acciones previstas incluyen neutralizar amenazas inminentes, desmantelar bandas delictivas y restaurar la seguridad fundamental para todos los ciudadanos.

Aumento de la violencia organizada

Un informe reciente de las Fuerzas Armadas revela un incremento alarmante en la actividad del crimen organizado durante el año 2025. Grupos criminales como Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones han intensificado su presencia en las provincias afectadas, llevando a la comisión de actos violentos como atentados explosivos y homicidios múltiples.

Estadísticas preocupantes de homicidios

De acuerdo a datos de la Policía Nacional, entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, se registraron 1.232 homicidios intencionales en las áreas bajo el estado de excepción. Estos números resaltan la profundidad de la crisis de seguridad que enfrenta Ecuador.