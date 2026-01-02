Más adultos mayores optan por billeteras virtuales en Argentina

Un número creciente de adultos mayores en Argentina está adoptando billeteras virtuales, transformando su relación con el dinero y los servicios financieros. Este cambio no solo mejora su acceso a herramientas financieras, sino que marca una tendencia notable en la inclusión digital.

La Nueva Era de los Servicios Financieros

La digitalización de los servicios financieros se ha vuelto parte esencial de la vida diaria de muchos adultos mayores en Argentina. Recientes estudios estiman que más de 3,3 millones de personas de 60 años o más, un 42% de este grupo, utilizan billeteras digitales para gestionar pagos y ahorros. Esta tendencia, respaldada por un informe de la Cámara Argentina Fintech, refleja un avance significativo hacia la inclusión financiera.

Crecimiento Impresionante en la Adopción

El uso de billeteras virtuales ha demostrado un crecimiento sostenido. Según datos del Banco Central, los jubilados son el grupo que más ha incrementado su consumo de pagos electrónicos en el último año, con un aumento del 29,7% en comparación con un crecimiento del 13% en el total de usuarios en el país.

Menos Efectivo, Más Digitalización

La utilización de herramientas digitales ha llevado a una notable reducción en el uso de efectivo. Según la consultora Invecq, los adultos mayores realizan un promedio de cinco extracciones de cajeros al mes, mientras que quienes emplean billeteras digitales solo necesitan una. Esto implica un descenso del 80% en las operaciones con efectivo.

Ahorrar y Obtener Rendimientos

El atractivo de las billeteras virtuales también radica en la posibilidad de acceder a rendimientos sobre los ahorros. A diferencia de muchas cuentas bancarias que no ofrecen intereses, estas plataformas permiten a los jubilados invertir sus fondos en instrumentos regulados, logrando así beneficios económicos significativos.

Un estudio de Taquion revela que el 42% de los jubilados utiliza su billetera virtual con el fin de obtener ganancias, y un alto porcentaje de ellos desearía recibir sus haberes previsionales a través de estas herramientas digitales.

Billeteras Virtuales: El Futuro del Ahorro

Las billeteras digitales se han convertido en la principal opción de ahorro para muchos. Alrededor de 22 millones de usuarios invierten en fondos comunes mediante estas plataformas, en contraste con los plazos fijos tradicionales, que apenas alcanzan a 2,4 millones de personas.

Transformación del Sistema Financiero

La inclusión de los adultos mayores en el ecosistema digital también refleja un cambio estructural en el acceso a servicios financieros. Hoy en día, estos usuarios utilizan aplicaciones móviles para realizar pagos, administrar su dinero y realizar inversiones.

Facilidades en el Acceso a Recursos Financieros

Este movimiento hacia la digitalización es acompañado por esfuerzos de diferentes actores para garantizar que los jubilados puedan elegir la forma en que reciben sus beneficios. Mariano Biocca, director de la Cámara Argentina Fintech, destaca la importancia de adaptar el sistema a las necesidades de este sector, simplificando el manejo de sus finanzas.

Un Cambio Imparable

La tendencia hacia la digitalización financiera se intensificará en los próximos años. La capacidad de los adultos mayores para gestionar sus ahorros y pagar servicios de manera digital es solo un indicativo de un cambio mayor en la forma en que interactúan con el sistema financiero.

A medida que el acceso a herramientas digitales se expande y se normalizan las transacciones electrónicas, el futuro del ahorro y la gestión financiera para los jubilados en Argentina se ve mucho más prometedor.