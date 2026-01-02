Javier Faroni transfiere US$ 109 millones a un bróker uruguayo en lugar de a la AFA

Escándalo en la AFA: La trama financiera detrás de Tourprodenter y el lavado de dinero

La Asociación del Fútbol Argentino se enfrenta a serias acusaciones vinculadas a un posible esquema de malversación de fondos y lavado de dinero, en el que se encuentra implicada la empresa Tourprodenter y sus directivos.

A pesar de tener un contrato como agente exclusivo para gestionar los intereses comerciales de la AFA a nivel mundial, Tourprodenter, dirigida por Javier Faroni, ha estado en el centro de una polémica por la transferencia de cientos de miles de dólares a empresas asociadas a Javier Toviggino, el tesorero de la AFA. Esta situación ha despertado la atención de las autoridades judiciales en Argentina y Estados Unidos, quienes investigan posibles maniobras de lavado de dinero.

Investigaciones Judiciales en WAVE

La Justicia ha puesto en el punto de mira a Faroni y Toviggino por su participación en estas operaciones financieras. A pesar de ser el representante de cobro de la AFA, la empresa de Faroni recibió un extraño pago de 1.289.915 dólares a su cuenta en Synovus Bank, aunque aún se desconoce la razón detrás de este movimiento el 31 de marzo de 2023.

Los 109 millones de dólares que jamás llegaron

Aún más alarmante es la falta de transferencia directa a la AFA de 109 millones de dólares que, según se suponía, debía ser canalizada rápidamente hacia clubes de fútbol con fuertes deudas. En vez de ello, las transferencias se efectuaron a Adcap Securities Uruguay, una empresa que realizó las transacciones tras verificar la procedencia de los fondos en Estados Unidos.

Sospechas de maniobras ocultas

Los documentos revelan que parte del dinero transferido por Tourprodenter se desvió a empresas vinculas a Toviggino y otros gastos personales, incluyendo alquiles de jets privados y pagos a un familiar del «brujo» de la AFA, José Almaraz. Estas irregularidades apuntan a un entramado más complejo de lo que parece.

Implicaciones y futuras pesquisas

La situación ha llevado a la fiscal Cecilia Incardona a solicitar una investigación más profunda, incluyendo la revisión de las transferencias realizadas por Tourprodenter y su vínculo con la AFA. Los documentos oficiales han confirmado giros de dinero que cruzan fronteras y sociedades “fantasmas”, lo que complica aún más la situación de Faroni y Toviggino.

El inicio de un escándalo financiero