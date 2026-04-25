Decisiones en Irán: ¿Quién las Lidera?

¿Quién Realmente Dirige Irán en Medio de la Crisis?

A medida que se intensifica el conflicto entre Estados Unidos e Irán, una pregunta surge con más fuerza: ¿quién tiene el verdadero control en Teherán? Desde la asunción de Mojtaba Jamenei como líder supremo, tras la muerte de su padre, el panorama se ha vuelto complejo y enigmático.

Una Nueva Era Marcaría el Destino de Irán Mojtaba Jamenei se posicionó oficialmente como líder supremo el 28 de febrero, justo cuando estalló la guerra. Aunque este rol implica tomar las decisiones más significativas sobre el futuro de la nación, su presencia en la esfera pública ha sido casi inexistente desde entonces.

La Ausencia de un Líder Visible

Mojtaba Jamenei ha mantenido un perfil bajo desde su elección, sin apariciones públicas que respalden su liderazgo. Sus pocas declaraciones escritas han generado más incertidumbre que confianza, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su capacidad para gobernar efectivamente. Informes apuntan a que sufre de lesiones que podrían haber afectado su capacidad de comunicación, lo que ha dejado un vacío en un momento crítico para Irán.

El Poder Militar Toma las Riendas

En la jerarquía de poder de Irán, los militares parecen tener ahora un papel preponderante, ya que las decisiones sobre importantes operaciones, como el control del estrecho de Ormuz, son manejadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dejando a la diplomacia en un segundo plano. Esto ha generado un clima donde las acciones militares preceden a cualquier tipo de estrategia diplomática o política, complicando aún más la situación interna.

Las Dificultades en Diplomacia

A pesar de que el gobierno de Masoud Pezeshkian es oficialmente responsable de la diplomacia, los resultados son limitados. Los canales abiertos con Estados Unidos están siendo minuciosamente monitoreados y dirigidos por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, lo que cuestiona la toma de decisiones de los funcionarios tradicionales. La percepción de debilidad en negociaciones está alimentando la resistencia interna hacia cualquier tipo de compromiso por parte de las figuras más conservadoras de la política iraní.

El Rol Emergente de Qalibaf

En medio de esta confusión, destaca la figura de Qalibaf, quien ha tomado un rol activo en las negociaciones y se ha presentado como una voz pragmática en la crisis. Sin embargo, su posición es delicada, ya que se enfrenta a una fuerte oposición dentro del Parlamento. La falta de coordinación directa con Mojtaba Jamenei añade un aire de incertidumbre a sus acciones, lo que refleja una fragmentación en el liderazgo que podría tener graves repercusiones.

Una Estructura Sin Liderazgo Coherente

El sistema político iraní, aunque sigue funcionando, carece de una dirección clara. La ausencia de un líder que ejerza su autoridad de manera visible ha dado lugar a un juego de poder en el que la iniciativa se toma sin un arquitecto evidente detrás. Esto plantea interrogantes sobre la capacidad de Irán para actuar de manera cohesiva en un periodo de creciente presión interna y externa. Las decisiones parecen ser cada vez más autónomas y operativas, lo que podría ocasionar un desajuste en sus relaciones internacionales.