Campaña del Ministerio Público Tutelar para Combatir el Maltrato Infantil

La violencia contra los niños golpea duro en el mundo: unos 400 millones de menores de cinco años son víctimas de maltrato en sus hogares. Ante esta cruda realidad, el Ministerio Público Tutelar de Buenos Aires lanza una campaña impactante para combatir esta problemática urgente.

La increíble cantidad de niños maltratados en el mundo exige a gritos una respuesta contundente del Estado. De acuerdo con datos de UNICEF, aproximadamente 400 millones de niños menores de cinco años son objeto de violencia física o castigo psicológico en sus hogares. En respuesta a esta preocupante situación, el Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires inició una potente campaña audiovisual destinada a identificar y detener abusos de manera temprana.

La campaña fue presentada formalmente en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Su principal objetivo es visibilizar las distintas formas de agresión que pueden surgir en la crianza cotidiana, buscando romper el silencio y movilizar a la sociedad para erradicar estos patrones dañinos.

El video principal de la campaña se abre con un sobrecogedor plano aéreo de la ciudad, que ilustra situaciones concretas de vulnerabilidad. A través de la historia de «Cami«, una niña de diez años víctima de gritos constantes en su hogar, se presentan iconos de geolocalización. El rojo indica peligro inminente dentro del hogar, mientras que el verde señala a personas clave de la comunidad (como maestros o vecinos) que pueden intervenir para ofrecer ayuda.

Compromiso de la Comunidad y Capacitación

Carolina Stanley, Asesora General Tutelar, enfatiza la necesidad de fortalecer la capacitación de todos aquellos que interactúan con niños. «Todos formamos parte del gran sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y debemos involucrarnos. Es crucial dotar de herramientas a docentes, referentes de clubes y médicos para detectar estas situaciones mediante una escucha activa», subrayó la funcionaria.

El material audiovisual comenzará a ser difundido de manera masiva desde el próximo 25 de abril. La estrategia de difusión abarcará plataformas digitales y los canales oficiales del organismo, con interacción activa en plataformas como Facebook, Instagram y X a través de la cuenta oficial @mptutelar.

La Importancia del Entorno y Cómo Actuar

Desde el Ministerio Público Tutelar, se busca derribar el mito de que la violencia doméstica es un asunto privado. Esta pieza audiovisual tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre la frecuencia del maltrato, que supera la percepción comun. Un simple gesto, como una llamada a la línea de ayuda o un acto de contención, puede hacer la diferencia.

Las autoridades recuerdan que existen múltiples vías seguras y confidenciales para alertar sobre cualquier sospecha de maltrato. Aquellos que necesiten realizar consultas o denuncias pueden comunicarse al 0800 12 27376 o enviar un mensaje a la línea de WhatsApp 15 7037 7037.

Este sistema de asistencia opera todos los días de 8 a 20 horas, garantizando que las denuncias sean tratadas de forma anónima para proteger al denunciante.