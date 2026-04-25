El Dilema K de Milei: Ganadores Externos y Perdedores Internos en una Recuperación Desigual

La reciente evaluación de la actividad económica en Argentina revela una dualidad sorprendente. Mientras algunos sectores brillan, otros enfrentan serias dificultades, poniendo de manifiesto un panorama mixto que requiere atención.

El concepto de «economía K», popularizado por los economistas Claudio Zuchovicki y Ricardo Arriazu, refleja la actual situación económica del país. Esta metáfora sugiere que, al igual que la letra K, algunos sectores están en ascenso, mientras otros caen. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), los números del primer bimestre de este año confirman esta dualidad.

¿Un Comienzo Positivo para el 2026?

Los datos preliminares del EMAE apuntan a un crecimiento leve del 0,2% en enero y febrero. Aunque no se ha detectado recesión, ya que no ha habido dos trimestres consecutivos de caída, el crecimiento es muy modesto y aún dependiente de ciertos sectores que se destacan, como el agro y la minería.

Los Ganadores: Agro y Energía en el Centro de la Escena

El agro continúa siendo un pilar fundamental, con un crecimiento tras los efectos adversos de la sequía en 2023. El boom del litio y la recuperación del tipo de cambio han sido factores clave para la minería y energía. Las instituciones financieras también han mostrado una recuperación, alimentada por una mayor estabilidad macroeconómica.

Los Perdedores: Un Panorama Desalentador

Mientras tanto, otros sectores como la industria manufacturera, el comercio y la construcción se encuentran en crisis. En enero y febrero, la industria manufacturera sufrió caídas interanuales del 2,6% y 8,7%, respectivamente. Los altos costos y la apertura importadora han impactado negativamente a rubros críticos como la producción de vehículos, textiles y electrodomésticos.

Comercio en Crisis

El comercio mayorista y minorista no ha salido ileso, con caídas del 3,2% y 1,2% en enero y febrero. Esto se atribuye a la pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de confianza por parte de los consumidores, reflejando un panorama sombrío para las tiendas y supermercados.

Construcción: Incertidumbre en el Horizonte

A pesar de que el EMAE mostró un leve crecimiento del 0,5% en febrero para la construcción, el despacho de insumos cruciales ha caído. Mientras que las obras públicas podrían mostrar signos de reactivación, el sector privado sigue estancado, afectado por la falta de crédito y costos elevados.

Una Economía Desigual

El modelo actual de Javier Milei ilustra una economía donde coexisten sectores de alto rendimiento con otros que luchan por sobrevivir. Si bien no se enfrenta a una recesión, el crecimiento es desigual y depende en gran medida de las dinámicas internacionales. Este fenómeno plantea un desafío sobre la generación de empleo, ya que los sectores en crecimiento no son los principales generadores de trabajo.

En consecuencia, la metáfora de la «K» se convierte en un símbolo revelador de las tensiones actuales. A medida que el país navega por estos tiempos inciertos, se torna esencial analizar esta compleja realidad económica para entender hacia dónde se dirigen las políticas y la sociedad argentina.