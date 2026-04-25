Exmilitar mexicano detenido en Argentina pide asilo político por temor a su vida

La Policía Federal Argentina logró detener a Fernando Farías Laguna, un exmilitar mexicano implicado en un escándalo de amplio alcance dentro de la Marina de México, acusado de liderar una red de tráfico de hidrocarburos y evasión fiscal.

Detención de un fugitivo internacional

Fernando Farías Laguna, de 47 años, fue arrestado el jueves en Palermo, Buenos Aires, tras haber estado prófugo desde septiembre. La captura se realizó en un departamento de alquiler temporal y se deriva de una solicitud de extradición emitida por las autoridades mexicanas.

Implicaciones del caso

El exvicealmirante, sobre quien recaía una alerta roja de Interpol, había ingresado a Argentina con un pasaporte falso y bajo la nacionalidad guatemalteca. Según la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, Farías Laguna está acusado de delitos graves que incluyen crimen organizado, corrupción y robo de combustible. Este individuo se presenta como una figura clave en la trama criminal que facilitaba el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, disfrazándolos de aceites y aditivos.

La defensa y su postura

El abogado de Farías Laguna, Epigmenio Mendieta, sostiene que su cliente no desea regresar a México, afirmando que su vida corre peligro. Según Mendieta, Farías habría sido quien alertó a las autoridades sobre la red de «huachicol» que implica el robo de hidrocarburos, y por ello teme represalias.

Denuncias contra la narrativa oficial

La defensa también argumenta que las acusaciones en su contra carecen de fundamento, sugiriendo que la Fiscalía General de la República de México podría estar protegiendo a individuos con mayor influencia dentro del entramado criminal. Mendieta enfatiza que el exvicealmirante no tenía la capacidad de dirigir una operación tan organizada y compleja.

Acciones gubernamentales y extradición

LaPresidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que ya se están realizando gestiones con el gobierno argentino para facilitar la deportación o extradición de Farías Laguna. Sheinbaum subrayó que Argentina está colaborando en este proceso dado que el exmilitar ingresó al país con documentación falsa.