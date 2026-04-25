Dólar Hoy: Cierre del 24 de abril

Los tipos de cambio como el dólar MEP y el dólar CCL están en alza, mientras que otras modalidades como el dólar tarjeta y el mayorista siguen mostrando una tendencia positiva.

El dólar blue se encuentra cotizando a $1.415,00 en el microcentro de Buenos Aires.

El dólar oficial subió $5,57 respecto al cierre de ayer, estableciéndose en $1.418,45.

En otros movimientos, el dólar cripto presenta un ligero aumento del 0,22%, alcanzando los $1.473,47.

Marcelo Trovato, manager de Pronóstico Bursátil, resalta que el mercado cambiario sigue en un estado de estabilidad, con aumentos moderados pero sin cambios significativos en la tendencia.

Además, Trovato menciona que, a pesar de las subas, todos los tipos de cambio continúan mostrando caídas interanuales reales, lo cual indica un atraso cambiario en un contexto marcado por inflación creciente.

Resumen del Mercado Cambiario

Hoy se presenta una jornada similar a la anterior, caracterizada por una calma en el mercado, pequeños movimientos al alza y sin factores nuevos que influyan significativamente en el corto plazo.

El dólar blue se sitúa en $1.415 en el microcentro de Buenos Aires.

Comportamiento de Otros Dólares

El dólar mayorista avanza a $1.399,50, registrando un incremento del 0,5% en el día, mientras que el dólar oficial se ubica en $1.420.

Los dólares financieros también muestran tendance positiva, con el dólar MEP en $1.438,34 tras un aumento de $13,94, y el dólar CCL alcanzando $1.498,11, con un incremento de $16,06.

Esto se traduce en una brecha controlada y sin indicios de tensión en el mercado cambiario.

El economista Gustavo Ber indica que, dada la contracción de rendimientos en pesos, el dólar mayorista podría seguir ajustándose a la baja. Este comportamiento es crucial para la acumulación de reservas, un aspecto clave para los inversores, que podría ayudar a mejorar la situación del riesgo país en el futuro.