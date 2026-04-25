River apunta a la victoria ante Aldosivi en casa

En un duelo clave, River Plate enfrentará este sábado a Aldosivi en busca de un triunfo que borre el mal recuerdo del reciente Superclásico. La cita es a las 21:30 en el Estadio Monumental, donde la presión está a la orden del día.

Un partido crucial para River Plate

El equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet llega a este encuentro tras la dura derrota 1-0 ante Boca Juniors, un golpe que dejó marcas en el plantel. Aunque se mantiene segundo en la Zona B del Torneo Apertura, lo único que sirve es la victoria, especialmente si se quiere alcanzar al líder Independiente Rivadavia de Mendoza, que se encuentra a solo cuatro puntos.

Desafíos en el plantel

Las preocupaciones aumentan para River, que no podrá contar con varias de sus estrellas. Franco Armani, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero y Sebastián Driussi son algunas de las bajas por lesiones que complicarán las cosas para el “Millonario”.

Aldosivi, en la lucha por salir del fondo

Por su parte, Aldosivi llega a este partido en una situación crítica. Con solo siete puntos y en el penúltimo lugar de la Zona B, es uno de los equipos más débiles de la temporada. En su último encuentro, el «Tiburón» estuvo cerca de conseguir una victoria ante Racing, pero terminó en un empate. Necesitan urgentemente un triunfo para salir de la zona de descenso.

Detalles del encuentro

Los hinchas podrán seguir el partido a través de TNT Sports Premium. El árbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir, mientras que Nicolás Lamolina estará en el VAR, asegurando que todo se maneje con la máxima justicia posible.

Formaciones esperadas

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Ian Subiabre; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Axel Werner; Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya; Lucas Rodríguez, Martín García, Esteban Rolón, Rodrigo González; Felipe Anso, Agustín Palavecino; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

El ambiente del Estadio Monumental

El Estadio Monumental promete ser un hervidero de emociones. Los hinchas de River Plate esperan que su equipo dé un golpe sobre la mesa y vuelva a ser el gigante que todos conocen. Con la mirada en los playoffs, cada punto cuenta y la ansiedad en las tribunas se sentirá como un aliento constante para los jugadores.

Mañana de fútbol

La jornada del sábado traerá otros encuentros importantes en la categoría, pero los ojos estarán puestos principalmente en el choque entre River y Aldosivi, donde el fútbol argentino vivirá una nueva edición de pasiones encontradas.