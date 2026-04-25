Regreso de los ‘liquidadores’ de Chernobyl: 40 años después del desastre

A más de tres décadas del trágico desastre, un grupo conmemorativo explora los vestigios de la ciudad que alguna vez fue un hogar vibrante, subrayando el impacto perdurable de la catástrofe nuclear.

Recientemente, un grupo de visitantes se aventuró a lugares emblemáticos de Chernobyl, destacando la emblemática ciudad abandonada de Pripyat, donde antes residían 50,000 personas, así como la Nueva Estructura de Confuerzo que cubre el reactor Número Cuatro. Esta conmemoración resalta las terribles consecuencias del mayor accidente nuclear de la historia.

La Valoración de los «Liquidadores»

Aproximadamente 600,000 personas, conocidas como «liquidadores», fueron movilizadas en la Unión Soviética tras la explosión del 26 de abril de 1986. Muchos de estos valientes enfrentaron niveles extremos de radiación al participar en la construcción de estructuras de contención y en la limpieza de residuos, lo que resultó en graves problemas de salud a largo plazo. Entre ellos, Stanislav Tolumnyi, un exbombero que trabajó en la descontaminación entre 1987 y 1988, compartió que esa experiencia definió su vida y es parte esencial de su identidad.

Las Secuelas de la Evacuación

El desastre obligó a la evacuación de más de 116,000 residentes y dio lugar a la creación de una zona de exclusión de 30 kilómetros que aún hoy permanece mayormente deshabitada. Hoy, memoriales y sitios preservados dan testimonio de la magnitud de la tragedia. A medida que Ucrania recuerda este momento oscuro en medio de un conflicto bélico en curso, los funcionarios subrayan la importancia de honrar a quienes respondieron, estableciendo un vínculo entre la resiliencia del pasado y del presente.