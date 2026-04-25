Fin de Semana de Cambios: Lluvias y Descenso de Temperaturas en el AMBA, Alerta Amarilla en 9 Provincias

Con la llegada del otoño, el frío comienza a establecerse en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido una advertencia de vientos intensos que afectará a varias provincias durante este fin de semana.

Una Transición Climatológica

Este sábado, las temperaturas en el AMBA oscilarán entre los 15°C y los 23°C, manteniendo un cielo nublado. Se prevén chaparrones aislados hacia la noche, pero será el domingo cuando la situación meteorológica se complique.

Un Domingo Frío y Ventoso

El SMN advierte que el domingo se requerirán abrigos, incluyendo camperas y gorros, además de paraguas. Se anticipan probabilidades de chaparrones por la mañana, que variarán entre el 10% y el 40%.

Ráfagas de Viento que Pueden Sorprender

Además de las lluvias, se esperan vientos intensos con rachas que alcanzarán entre 35 y 50 km/h, incluso superando los 80 km/h en su punto más álgido. Las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 17°C, pero la sensación térmica podría descender a entre 5°C y 7°C debido a los fuertes vientos.

Alertas en Varias Provincias

La alerta amarilla no solo afecta al AMBA, sino también a extensas áreas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y partes de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Chubut, donde se prevén ráfagas intensas y chaparrones.

Costa Atlántica en la Mira

Particularmente, en la Costa Atlántica se han emitido alertas color naranja debido a la combinación de lluvias y vientos fuertes, lo que generará un fin de semana complicado para quienes se encuentren en la región.

Este fenómeno climático marca un claro cambio de estación, y es vital que la población tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones del SMN para evitar inconvenientes.