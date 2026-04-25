El Riesgo País de Argentina alcanza los 557 puntos básicos

La reciente escalada del Riesgo País, que alcanzó los 557 puntos básicos, refleja tensiones globales y desafíos internos que impactan a los inversores argentinos. ¿Qué significa esto para la economía nacional?

El Alza del Riesgo País en un Contexto Volátil

El índice de Riesgo País de Argentina, medido por JP Morgan, cerró el 24 de abril de 2026 en 557 puntos básicos, según datos de Rava Bursátil. Este incremento se debe a una serie de factores externos, incluido el clima de incertidumbre en Medio Oriente, que ha afectado los rendimientos financieros globales, así como a condiciones internas que influyen en el comportamiento de los mercados.

Un Repaso a la Semana Financiera

A lo largo de la última semana, el índice mostró fluctuaciones significativas. Comenzó el 20 de abril con un cierre de 526 puntos y, con el tiempo, fue alcanzando cifras más altas, culminando su subida el viernes. El 23 de abril, el indicador subió a 549 puntos, preparando el escenario para una jornada final de ascenso.

Este comportamiento ha sido analizado por diversos expertos, quienes apuntan a una marcada interrelación entre la situación internacional y la actitud selectiva de los inversores hacia los activos argentinos.

Definición del Riesgo País y su Importancia

El Riesgo País es un indicador que mide la sobretasa exigida por los mercados sobre los bonos argentinos, en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es vital para entender cómo los inversores perciben la capacidad de Argentina para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Este índice, conocido como EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), sirve como un barómetro de la confianza económica. Cuando el valor del índice se incrementa, indica que el costo de financiarse se vuelve más elevado, reflejando desconfianza e incertidumbre por parte del mercado.

La evolución diaria del Riesgo País nos proporciona una mirada clara sobre cómo los elementos internos, como la situación económica local, y externos, como las tasas de interés internacionales o tensiones geopolíticas, afectan la valoración de la deuda argentina entre los inversores globales.