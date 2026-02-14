Defensa y Justicia sorprende a Vélez con un increíble golazo al ángulo

En un partido lleno de tensión y emoción, Defensa y Justicia y Vélez Sarsfield empataron 1-1 en Florencio Varela, un resultado que permite a ambos equipos continuar invictos en el Torneo Apertura.

Desde el inicio, la contienda mostró un juego equilibrado y estratégico, con Defensa y Justicia aprovechando su localía y Vélez tratando de replicar el impulso de su reciente victoria sobre Boca Juniors. A los 15 minutos del primer tiempo, Juan Manuel Gutiérrez, el uruguayo que llegó al Halcón en el 2025, abrió el marcador con un impresionante gol tras recibir un pase filtrado de Aarón Molinas.

El Gol que Rompió el Cero

Gutiérrez, de 23 años, demostró su calidad al rematar con sutileza, dejando al arquero de Vélez, Álvaro Montero, sin posibilidades de reaccionar. Este joven mediocampista ha mostrado una rápida adaptación al fútbol argentino, acumulando tres asistencias en cinco partidos hasta ahora.

Vélez Responde y Busca el Empate

A pesar de la ventaja inicial de Defensa, Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, mantuvo su actitud ofensiva. Con jugadores clave como Manuel Lanzini y Diego Valdés, el Fortín logró reorganizarse en el segundo tiempo, donde a los 15 minutos, Matías Pellegrini logró el tanto del empate, rematando un rebote en el área tras un tiro de esquina.

Control y Dominio en la Segunda Parte

El empate reactivó a Vélez, que comenzó a dominar el juego con mayor presión y control en el mediocampo. Defensa y Justicia, a pesar de su buena actuación en el primer tiempo, no logró reponerse completamente ante la intensidad del Fortín.

El Impacto en la Tabla de Posiciones

Con este resultado, Vélez se posiciona como líder del grupo A con 11 puntos, seguido por Independiente y Defensa y Justicia, ambos con 9. Estudiantes, que tiene 8 puntos, podría alcanzar al Fortín si triunfa en su próximo encuentro contra Gimnasia en el clásico de La Plata.

Un Sabor Similar en Otros Encuentros

Curiosamente, en el mismo día, Independiente también vivió un momento emocionante con un gol de Matías Abaldo, quien, en un jugada similar a la de Gutiérrez, logró abrir el marcador en su encuentro contra Lanús, destacando a los uruguayos como protagonistas en la jornada.