Albanese se burla de los nuevos líderes liberales tras la salida de Sussan Ley

En un giro ingenioso, el Primer Ministro Albanese recurrió a un viejo comentario mordaz para criticar al nuevo líder de la oposición, Angus Taylor, tras su reciente victoria en la contienda por la dirección del Partido Liberal.

Un Comentario Cargado de Historia Política

Durante su intervención en la conferencia del Laborismo en Nueva Gales del Sur, Albanese no escatimó en críticas y lanzó una provocativa pregunta que recordó a una famosa observación del ex-primer ministro Paul Keating: “¿Puede un soufflé inflarse una vez más?”

Un Cambio Radial en el Liderazgo Liberal

Esta declaración se produjo tras la reciente destitución de Sussan Ley como líder del Partido Liberal, un cambio que ha generado mucho ruido político. Taylor, quien obtuvo un contundente apoyo de 34 votos contra 17 en la votación para la dirigencia, asumió el cargo menos de un año después de que Ley llegara al liderazgo.

Críticas a la Nueva Dirección

El Primer Ministro acusó a Taylor y a su nueva vice, la senadora Jane Hume, de haber debilitado al partido con su oposición a las rebajas de impuestos y medidas de alivio ante el costo de vida.

“Es sorprendente que hayan pasado ocho meses tramando este cambio que coloca a los dos responsables de alienar a los liberales de los votantes australianos”, afirmó Albanese. “Han fracasado en cada desafío que encaramos”.

Reacciones Rápidas del Gobierno Federal

Poco después del cambio, el gobierno federal lanzó anuncios en línea atacando el historial ministerial y financiero de Taylor. Murray Watt, un ministro federal, también se pronunció, señalando que “el Partido Liberal ha perdido el rumbo en relación a lo que los australianos realmente desean”.

El Contexto Económico y el Futuro del Partido

El Tesorero, Jim Chalmers, no dudó en calificar a Taylor de “sin credibilidad” en cuestiones económicas, describiendo a la Coalición como un “incendio incontrolable”.

A pesar de estos ataques, el líder de los Nacionales, David Littleproud, defendió a Taylor, afirmando que su liderazgo es lo que Australia necesita para combatir el “gasto imprudente” del gobierno laborista y ayudar a aquellos que desean ingresar al mercado inmobiliario.

El Futuro Político de Sussan Ley

La ex-líder Ley anunció su próxima renuncia al Parlamento tras perder el cargo, lo que desencadenará una elección extraordinaria en su distrito de Farrer, donde se anticipa que One Nation también presentará un candidato.