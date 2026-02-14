El FMI aprueba metas fiscales y monetarias y desembolsará US$ 1.005 millones

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó su revisión en el país, dejando a los enviados satisfechos con los avances logrados y con la expectativa de un importante desembolso financiero en mars.

Los enviados del FMI, liderados por Luis Cubeddu, terminaron su misión de monitoreo en Argentina, tras reunirse de manera discreta con funcionarios de los ministerios de Economía y del Banco Central. Este análisis es clave para determinar el cumplimiento de los objetivos económicos establecidos en el acuerdo de Facilidades Extendidas acordado en abril de 2025.

Expectativas de Desembolso Significativo

Con el informe final a punto de ser redactado, se espera que Argentina reciba un desembolso de aproximadamente 1.005 millones de dólares. Sin embargo, la falta de incremento en las reservas durante el 2025 generará un “waiver”, lo cual ya está contemplado desde el segundo semestre del año anterior. Las decisiones del gobierno de Javier Milei, que priorizaron un cambio en la política cambiaria, resultaron en el incumplimiento de esta meta.

Logros y Desafíos del Gobierno

Durante su visita, los técnicos del FMI observaron logros significativos del gobierno, como la aprobación de la ley de Modernización Laboral, un objetivo que otros gobiernos habían intentado sin éxito. Esto marca un hito importante para Milei, quien ha recibido elogios por haber alcanzado algo que muchos consideraban imposible.

Causas de Preocupación para el FMI

A pesar de los avances, el informe también reflejará preocupaciones significativas. Uno de los puntos críticos es la evolución del dólar, que ha mostrado una devaluación en relación con las expectativas del organismo. El actual valor del dólar no cumple con lo previsto, lo que podría limitar la competitividad económica de Argentina.

Recaudación Fiscal Bajo Presión

Otro aspecto que generará inquietud en el informe del FMI es la recaudación fiscal, que continuó su tendencia a la baja en relación con el incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta discrepancia se ha mantenido durante seis meses consecutivos, creando tensiones con los estándares esperados por el organismo. Para el FMI, la recaudación debe superar los índices de inflación, algo que actualmente no se está cumpliendo.

Con la presentación del informe final prevista para la primera semana de marzo, Argentina se encuentra en un delicado equilibrio entre celebrar sus avances y abordar las inquietudes que pueden marcar el rumbo económico en el 2026.