DeFi en crisis: $580 millones robados en una ola de hackeos en abril

Las redes de finanzas descentralizadas vuelven a estar en el centro de la preocupación tras un reciente ciberataque que ha provocado pérdidas millonarias y ha puesto en jaque la confianza en el ecosistema.

El ecosistema de las finanzas descentralizadas (DeFi) enfrenta un nuevo desafío tras la revelación de un ataque informático que ha dejado al descubierto las vulnerabilidades persistentes en este sector. El más reciente incidente en Volo Protocol ha reavivado la inquietud en la comunidad cripto.

El 22 de abril de 2026, alrededor de 3,5 millones de dólares fueron robados de este protocolo, que opera en la red Sui. Este ataque se suma a una serie de eventos desafortunados que han afectado a otras plataformas y que, según datos de DefiLlama, han generado pérdidas que superan los 17 mil millones de dólares en la última década.

Un Panorama Desolador

El ataque a Volo Protocol afectó a tres bóvedas que contenían criptomonedas como WBTC, XAUm y USDC. Este incidente resuena con el reciente hackeo a KelpDAO, en el que se reportaron pérdidas de 292 millones de dólares, y Drift Protocol, que sufrió un ataque que le costó 285 millones el 1 de abril.

Con esta ola de incidentes, las pérdidas acumuladas en abril han superado los 580 millones de dólares, dejando al sector en un estado de alarma y a la comunidad inversora muy alerta.

Patrones de Ataques Cada Vez Más Complejos

La serie de ataques ocurridos en abril de 2026 ha revelado un patrón preocupante. Las características de estos incidentes son inusuales, incluso para un sector que históricamente ha lidiado con vulnerabilidades. Los protocolos atacados incluyen varias infraestructuras tecnológicas: Drift en Solana, KelpDAO en Ethereum y Volo en Sui. Esta diversidad sugiere que los atacantes están explorando múltiples vías de ataque simultáneamente.

Con este contexto, abril se perfila como el mes más complicado para DeFi desde principios de 2024, superando rápidamente las pérdidas del primer trimestre de este año.

Cambios en el Ecosistema Tras los Ataques

Las consecuencias de estos ataques están llevando a movimientos significativos de capital dentro del mercado. Por ejemplo, el valor total bloqueado (TVL) de Aave ha caído cerca de un 40% en las últimas semanas, ya que muchos usuarios buscan plataformas consideradas más seguras.

Entre los destinos preferidos de estos fondos se destacan Spark, del ecosistema Maker/Sky, así como Lido y Centrifuge. Además, USDC ha emergido como un refugio temporal para inversores que buscan reducir su exposición al riesgo mientras se estabiliza este inquietante panorama.