Reforma Electoral en el Senado: Oficialismo busca alternativas para mantener las PASO

El proyecto gubernamental para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) llegó este miércoles al Senado, enfrentando retos significativos debido a la falta de apoyo de aliados clave.

Un Desafío para el Gobierno

El proyecto de reforma electoral que busca eliminar las PASO ha sido presentado en el Senado, donde el oficialismo se enfrenta a una difícil negociación. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reconoció que no cuentan con los votos necesarios para avanzar en la eliminación de estas primarias, en medio de un panorama político complicado.

Estrategias en Marcha

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, ha comenzado a trazar un plan para obtener media sanción. Aunque la Constitución no especifica por cuál cámara deben comenzar las reformas, es habitual que sean tratadas en el Senado. En este caso, podría beneficiar al oficialismo, ya que la situación en Diputados es aún más complicada.

Resistencia Interna de Aliados

Pese a que el PRO y la UCR se oponen a la eliminación de las PASO —consideradas vitales para la organización interna de los partidos—, Bullrich está explorando alternativas para acercarse a los 37 senadores necesarios para aprobar la reforma.

Opciones a la Vista

Entre las opciones que evalúa la jefa del oficialismo se encuentra la posibilidad de implementar una elección optativa, una versión de primarias abiertas (PAS), que podría atraer el apoyo del macrismo. Sin embargo, esta alternativa genera división entre los radicales, dado que implicaría costes para los candidatos.

Una Alternativa Digital

Otra de las propuestas en discusión incluye la realización de internas partidarias que permitan la participación de ciudadanos a través de un padrón, incluso mediante votación digital, garantizando así la transparencia en el proceso.

La Influencia del Peronismo

La colaboración del peronismo podría ser crucial para avanzar en la eliminación de las PASO. En el pasado, algunos senadores peronistas votaron a favor de la suspensión de las primarias, lo que abre la puerta a futuras negociaciones.

Un Recorrido Difícil

Sumando a esto, Bullrich está buscando asegurar al menos 40 votos antes de llevar la propuesta al recinto. La reforma incluye no solo la eliminación de las PASO, sino también la implementación de una nueva forma de votación que generará debates intensos.

Detalles de la Reforma Propuesta

La iniciativa contempla cambios en la manera de votar que incluyen la opción de listas completas y un endurecimiento en la creación de partidos políticos. Asimismo, se prevé que las elecciones nacionales y provinciales se realicen de manera simultánea.

Aspectos Controversiales

Entre las propuestas que despiertan mayor controversia está la restricción a la participación de extranjeros en las campañas electorales, algo que muchos interpretan como un ataque a consultores de renombre que han trabajado con altos funcionarios en el pasado.