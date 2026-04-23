Gustavo Sambucetti: “El comercio electrónico creció menos en el segundo semestre de 2025”

El comercio electrónico en Argentina cerró 2025 con un balance positivo, aunque ya muestra signos de desaceleración. A pesar del aumento en la facturación, el contexto económico y la disminución del financiamiento limitan su crecimiento.

Gustavo Sambucetti, presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, indicó que un reciente estudio revela un incremento del 55% en la facturación, reflejando un volumen notable de ventas. Sin embargo, se observó que el segundo semestre del año sufrió una merma en el crecimiento.

El E-commerce en la Nueva Economía

Sambucetti sostiene que el comercio electrónico ha dejado de ser un canal marginal: “Está cada vez más integrado en la economía, siendo su rendimiento dependiente del consumo general.”

La Financiación, un Factor Clave

Una de las principales causas de esta desaceleración es la reducción de la financiación. “El 80% de las compras online se efectúan con tarjetas de crédito”, enfatiza Sambucetti, añadiendo que “el 60% de esas transacciones en 2025 se hicieron en tres o más cuotas”. La menor disponibilidad de opciones de financiación impacta especialmente en sectores de alto valor, como tecnología y turismo.

Cambio en el Comportamiento del Consumidor

Otro aspecto relevante es el cambio en los hábitos de compra: “Los consumidores actuales son más racionales y planifican mejor sus compras”, señala. Esta tendencia se aleja de la impulsividad anterior, cuando compraban anticipadamente para evadir la inflación.

Hot Sale: Una Oportunidad para el Sector

Mirando hacia adelante, el sector tiene grandes expectativas con el próximo Hot Sale, programado para el 11, 12 y 13 de mayo. “En estos días, las empresas pueden realizar ventas equivalentes a varios meses”, comenta Sambucetti.

Participación y Supervisión en el Evento

Este evento contará con la participación de unas 800 marcas, convirtiéndose en una oportunidad crucial tanto para empresas como para consumidores. Además, se implementarán controles de veracidad en las promociones: “Durante el evento supervisamos las ofertas para garantizar su autenticidad”, agrega.

La Transformación Digital como Esencia

Finalmente, Sambucetti destaca la importancia de la transformación digital: “El comercio electrónico no sustituye al comercio físico; es su complemento y debe adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.”