Zdero asegura US$30 millones para pavimentar la Ruta 9 en El Impenetrable

Título: Chaco avanza hacia una mejor conectividad: firmada contragarantía para pavimentar la Ruta Provincial N° 9

Bajada: En una decisión clave para el desarrollo del norte provincial, el gobernador Leandro Zdero firmó un acuerdo por 30 millones de dólares que permitirá la modernización de la Ruta 9, beneficiando a más de 100 mil habitantes de la región.

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, selló en Buenos Aires un acuerdo estratégico que incluye una contragarantía por 30 millones de dólares. Este financiamiento internacional estará destinado a la pavimentación de la Ruta Provincial N° 9, específicamente en el tramo que conecta Miraflores con Las Hacheras, parte de la históricamente aislada región de El Impenetrable.

Impacto en la comunidad

El acuerdo se gestó durante una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y permite el desembolso de fondos del organismo regional FONPLATA. La ejecución de estas obras es esperada con gran expectativa por más de 100 mil pobladores, ya que promete mejorar significativamente las condiciones de circulación y acceso en un área que ha enfrentado importantes dificultades de conectividad.

Mejoras en infraestructura vial

La intervención sobre la Ruta 9 tiene como objetivo principal reducir los tiempos de traslado y facilitar el transporte de bienes y servicios. Según expresaron desde el Gobierno provincial, esta obra es parte de una estrategia más amplia para mejorar corredores viales estratégicos y optimizar la logística en el interior del Chaco, algo esencial para el desarrollo económico.

Zdero enfatizó que mejorar la infraestructura vial es crítico para reducir los costos de transporte y potenciar la competitividad en un entorno donde la conectividad es fundamental. Esta obra no solo tiene repercusiones económicas, sino que también busca mejorar la calidad de vida de comunidades que históricamente han estado postergadas.

Generación de oportunidades en El Impenetrable

El proyecto también se orienta a crear condiciones propicias para el crecimiento productivo y a mejorar el acceso a servicios básicos en las comunidades de El Impenetrable. Las limitaciones actuales en infraestructura han afectado no solo el transporte, sino también el acceso a oportunidades cotidianas.

La firma de esta contragarantía es un paso administrativo indispensable que asegura el financiamiento externo, respaldando el crédito gestionado ante organismos internacionales, en colaboración con el Estado nacional.