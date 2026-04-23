Las Elecciones de 2026: Riesgo de Pérdidas Históricas para el Labour

Las perspectivas de Labour en las próximas elecciones locales son desalentadoras, lo que intensifica la presión sobre el liderazgo de Keir Starmer. Un análisis reciente sugiere que el partido podría alcanzar cifras históricas de apoyo en declive.

Un Retroceso Histórico a la Vista

Las encuestas proyectan que Labour podría experimentar su peor desempeño en las elecciones locales programadas para el 7 de mayo, lo que representaría un golpe devastador para la imagen del partido.

Pérdida de Terreno en Gales y Escocia

En Gales, las proyecciones indican una caída de más del 50% en los votos, empujando a Labour al tercer lugar tras Reform y Plaid Cymru. Desde su creación, Labour ha dominado el Senedd, pero ese dominio ahora se encuentra en peligro.

En Escocia, el declive a largo plazo del partido parece continuar, con el Partido Nacional Escocés manteniendo una sólida posición, mientras que Reform avanza hacia el segundo puesto.

Una Lluvia de Desafíos en Inglaterra

En Inglaterra, Labour enfrenta una fuerte competencia de Reform, los Verdes y los independentes en 136 carreras de concejales, incluso en sus bastiones tradicionales en Londres y el norte. Las proyecciones apuntan a pérdidas sin precedentes, con la posibilidad de perder 1,900 concejales, lo que sería un golpe devastador desde que se tienen registros comparables.

El Ascenso de Reform y Otros Partidos

Según estimaciones, Reform podría ganar 2,260 concejales, lo que triplicaría su representación local. Los Verdes y los Liberal Demócratas también están en camino de sumar escaños, reflejando una creciente insatisfacción con los dos grandes partidos británicos.

La Frágil Posición de Keir Starmer

Las posibles pérdidas masivas podrían reavivar los llamados a cuestionar el liderazgo de Starmer, especialmente tras la reciente controversia sobre la designación de Peter Mandelson como embajador en EE.UU. Aunque algunos ministros han minimizado la posibilidad de un cambio de liderazgo debido a la crisis internacional, el contexto actual deja a Starmer en una posición precaria.

Perspectivas de Futuro para Labour

A medida que se acercan las elecciones, las tensiones dentro de Labour aumentan. La incertidumbre respecto a la capacidad de Starmer para mantener su liderazgo será un tema central, mientras el partido enfrenta un potencial desastre electoral. En este escenario, queda por ver si el 7 de mayo marcará el punto más bajo para Labour o si será un indicio de problemas mayores en el futuro.